Mit-Pferden-reisen.de verlost Tickets für Reitturnier AGRAVIS-Cup

Mit-Pferde-reisen.de: Eintrittskarten für Reitturnier in Oldenburg zu gewinnen

(Bildquelle: Escom Marketing)

(firmenpresse) - Hamburg, 10. Oktober 2016 - Vom 24. bis 27. November ist der AGRAVIS-Cup in Oldenburg wieder Treffpunkt für die internationale Reitsportelite. In der EWE-Arena können Pferdeliebhaber bei erstklassigem Spring- und Dressursport, Mannschafts-Wettkämpfen und natürlich dem legendären GALA-Abend hautnah dabei sein. Mit-Pferden-reisen.de (http://www.mit-Pferden-reisen.de) verlost Eintrittskarten für die Tagesveranstaltung am Samstag, dem 26. November!



Oldenburgs Traditionsturnier ist mittlerweile fest im Turnierkalender verankert. Vor drei Jahren nahm das Reitsport-Event unter dem Motto "Zukunft beginnt" neue Dimensionen an und machte einen gewaltigen Sprung nach vorne: Ein neues Konzept in neuer Arena steigerten den Erlebniswert des Aufsteiger-Turniers. Mit Ausweitung des Engagements der AGRAVIS Raiffeisen AG im Reitsport und dem damit verbunden Titelsponsoring der Oldenburger Traditionsveranstaltung, wurde ein weiterer große Schritt in Richtung Zukunft ermöglicht.



Auch in diesem November können sich die Reitsport-, Mode- und Lifestyle Begeisterten wieder auf spannenden Sport mit hochkarätigen Teilnehmern und ein großzügiges Aussteller-Angebot freuen. Namhafte Unternehmen laden zum Shoppen, Schlemmen und Verweilen ein. Zudem bietet ein offener Reitweg vom Abreiteplatz zur Wettkampfarena, quer durch die Ausstellung, die Möglichkeit die Emotionen von Pferd und Reiter vor und nach der Prüfung hautnah mitzuerleben.



Tickets für die Tagesveranstaltung am Samstag zu gewinnen



Am Samstag, dem 26. November wird es schon ab 8.00 Uhr morgens spannend. Der Vormittag steht mit fünf Prüfungen von Klasse L bis S im Zeichen des Springsports. Nachmittags um 13.45 Uhr traversieren, passagieren und piaffieren die Dressurreiter in der Grand Prix Kür, bevor es um 15.30 Uhr in der Internationalen Springprüfung Kl. S mit Stechen wieder über die Stangen geht.



Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de (http://www.mit-Pferden-reisen.de)





Wer sich die spannenden Prüfungen nicht entgehen lassen möchte, hat auf dem Fachportal für mobile Reiter & Pferde die Chance auf zwei Tickets. Wie"s funktioniert ist auf www.mit-Pferden-reisen.de (http://www.mit-Pferden-reisen.de) veröffentlicht.

Dort finden die Leser außerdem 90 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mit-pferden-reisen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde: Mittlerweile sind rund 90 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.



93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

www.mit-pferden-reisen.de

PresseKontakt / Agentur:

JESSEN-PR

Doris Jessen

Brunskamp 5f

22149 Hamburg

jessen(at)jessen-pr.de

040-672 17 48

http://www.jessen-pr.de



Datum: 10.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410356

Anzahl Zeichen: 2568

Kontakt-Informationen:

Firma: www.mit-pferden-reisen.de

Ansprechpartner: Doris Jessen

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-672 17 48





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung