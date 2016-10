Tankstelle Laubegast: Ein starkes Team geht

Nach 21 Jahren übergeben Pächter die Tankstelle in Laubegast an neue Leitung – für den Stadtteil viel geleistet – Tankstelle bleibt geöffnet – Waschanlage wird erneuert

(firmenpresse) - HEIDENAU/DRESDEN. Um 21 Uhr am Freitagabend (30. September) haben Katrin Winkler und Christian Schanze die Tankstelle in Dresden-Laubengast ein letztes Mal zugeschlossen: Nach 21 Jahren zwischen Zapfsäule und Verkaufstresen sagten Vater und Tochter als Pächter „Tschüss“. Sie gaben den Betrieb in Dresden-Laubegast zurück an den Besitzer von Gelände und Gebäuden; der mittelständische Tankstellennetzbetreiber Präg Mineralöl GmbH hatte 1995 die Anlage in der Österreicher Straße errichtet und an die Schanze & Winkler OHG verpachtet. „Dass ein Pachtverhältnis über so lange Zeit besteht, ist in unserem Geschäft nicht selbstverständlich, erklärte Klaus-Rüdiger Bischoff, Geschäftsführer der Präg Mineralöl GmbH anlässlich der Betriebsübergabe, und fügt an: „Katrin Winkler und Christian Schanze haben die Tankstelle mit viel Herzblut und hoher Kompetenz geführt; sie hatten immer einen guten Blick für die Bedürfnisse ihrer Kunden und haben so den Standort stets weiterentwickelt und ausgebaut. Auch wir als Unternehmen profitierten von ihren Impulsen.“ Jetzt will sich Christian Schanze mit über 70 Jahren den wohlverdienten Ruhestand gönnen, seine Tochter nochmal etwas anderes machen. „Das Ende der Ära Schanze-Winkler geschieht auf eigenen Wunsch. Wir können uns den Standort noch schwer ohne die beiden vorstellen, waren sie doch fast ein Vierteljahrhundert eine feste Größe sowohl für ihre Kunden als auch für uns. Wir bedanken uns für die gute Partnerschaft über die lange Zeit.“



Auch den Wechsel haben die Pächter engagiert mit vorbereitet, sodass die Tankstelle ohne Pause weiterlaufen kann. Geleitet wird sie seit 1. Oktober von Petra Jesse, die für Präg bereits eine Tankstelle in Schipkau betreut. Lediglich die Waschanlage ist in den kommenden vier Wochen nicht für Autofahrer geöffnet. „Die Anlage ist in die Jahre gekommen. Die gesamte Waschtechnik wird komplett erneuert; gleichzeitig wird die Waschhalle grundlegend saniert“, informierte Klaus-Rüdiger Bischoff.



Besonders war nicht nur die Zusammenarbeit zwischen der Schanze & Winkler OHG und der Präg Mineralöl GmbH: „Für ihre Kunden waren die beiden immer da – ob mit Rat und Tat, einem Lächeln oder mit selbstloser Hilfe wie bei den großen Hochwassern“, lässt Klaus-Rüdiger Bischoff die Geschichte der Tankstelle Revue passieren. Während den Überflutungen 2002 und 2013 hielten Vater und Tochter den Tankstellenshop für die Bevölkerung offen, obwohl sie selbst privat betroffen waren. Mit Schlauchbooten kamen Einsatzkräfte in der Österreicher Straße vorbei, um sich mit Getränken und Nahrung einzudecken.





Bildunterschrift: Blumen zum Abschied: Nach 21 Jahren übergeben Katrin Winkler und Christian Schanze (im Vordergrund mit Blumensträußen, gemeinsam mit Mitarbeitern) ihre Tankstelle in Laubegast an die Präg Mineralöl GmbH.



Präg – vom Mineralölhändler zum Energiepartner

Die Präg-Gruppe mit Sitz in Kempten versteht sich als Energiepartner ihrer Kunden: Ihr Portfolio umfasst Heizöl, Kraftstoffe, Strom, Gas und Holzpellets. Rund 40.000 Privat- und Gewerbekunden in Bayern, Sachsen und Thüringen vertrauen auf den Energiehändler aus Bayerisch-Schwaben, der 110 Jahre Know-how in Sachen Energie im Unternehmen vereint. Darüber hinaus betreibt Präg ein Netz von über 100 Tankstellen und zählt damit zu den größten mittelständischen Tankstellennetzbetreibern in Deutschland. Seine Großtanklager in Kempten, Augsburg und Heidenau nutzen auch andere nationale und internationale Unternehmen als Umschlagplatz; sie sind an das Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Mit den 30 Meter hohen Hochsilos für Holzpellets an ihrem Augsburger Standort hat Präg im Jahr 2014 wieder einmal Maßstäbe gesetzt. Großen Wert legt man in dem Familienunternehmen auf hohe Qualität der Brennstoffe, eine ausgefeilte Logistik und Kundenservice; darum kümmern sich 196 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.praeg.de.



