KÖNIG PILSENER STARTET HSV-FANAKTION "KÖNIG DER RAUTE"



HSV-Fans, die sich bis zum 16. Dezember mit einer Flagge fotografieren, belohnt König Pilsener mit einem 5-Liter-Fass

(ots) - König Pilsener, Exklusivpartner des HSV, startet

heute die bundesweite Fanaktion "König der Raute". Bis zum 16.

Dezember 2016 sind alle HSV-Fans über 18 Jahren aufgefordert, eine

HSV-Flagge sichtbar aufzuhängen, beispielsweise am Balkon, Fahnenmast

oder Auto. Ein Foto von sich mit der eigenen Flagge können die

Anhänger nach einer schnellen Registrierung auf der Internetseite

www.koenigderraute.de hochladen. Alle Bilder erscheinen dort auf

einem Fanboard. König Pilsener belohnt im Gegenzug bis zu 7.000

Teilnehmer mit einem 5-Liter-Fass König Pilsener (bei mehr

Teilnehmern entscheidet das Los). Das Bier liefert die Brauerei den

Fans kostenlos zu einem Hinrunden-Auswärtsspiel des HSV nach Hause.

Die Auslieferung erfolgt in Hamburg auf zwei Wegen: entweder per

König Pilsener-Truck oder per Post. Im restlichen Deutschland

erhalten die Anhänger das König Pilsener immer per Post.



"Mit dieser Maßnahme möchten wir die HSV-Fans in ganz Deutschland

aufrufen, Flagge für ihren Verein zu zeigen", sagt Lisa Schwampe,

Senior Markenmanagerin König Pilsener. "Gleichzeitig wollen wir viele

jener Anhänger, die Ihre Liebe zum Verein öffentlich zeigen, für ihre

Treue belohnen." "Die Aktion ist ein fantastisches Zeichen dafür, wie

eng Fans und Club zusammenstehen", sagt Joachim Ranau, Leiter der

Fanbetreuung HSV. "Toll ist, dass HSV-Anhänger in ganz Deutschland

teilnehmen können - denn Vereinsliebe kennt eben keine Stadtgrenzen."



Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden sich

unter www.koenigderraute.de







Pressekontakt:

HSV Fußball AG

Mediendirektor

Jörn Wolf

E-Mail: presse(at)hsv.de



Akkreditierungen:



HSV Fußball AG

E-Mail: akkreditierung(at)hsv.de



Original-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

HSV Fußball AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410376

Anzahl Zeichen: 2026

Kontakt-Informationen:

Firma: HSV Fußball AG

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung