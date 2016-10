Weser-Kurier: Bremer Kellogg-Werk wird 2017 geschlossen

(ots) - Der Kellogg-Konzern schließt sein einziges

deutsches Produktionswerk: Bereits im kommenden Jahr soll die Bremer

Fabrik ihre Tore schließen, wie der WESER-KURIER aus Bremen erfahren

hat. Betroffen sind 250 Mitarbeiter. Innerhalb des europäischen

Produktionsnetzwerkes sei in Bremen der größte Rückgang zu

verzeichnen, begründet ein Unternehmenssprecher die Entscheidung. In

der Hansestadt fertigt der Konzern bislang Cornflakes und sogenannte

Extruder-Produkte, zu denen gefüllte Cerealien zählen. "Wir werden

alles daran setzen, die betroffenen Mitarbeiter in dieser schwierigen

Phase zu unterstützen", heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern sollten nun zügig

geführt werden.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410377

Anzahl Zeichen: 1045

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung