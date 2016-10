Das Multitest:Lab? Der Alleskönner für jedes Labor

(PresseBox) - Das Multitest:Lab ist ein absoluter Alleskönner für jedes Labor.

Eine innovative Elektronik macht es möglich: Die Vereinigung von Oszilloskop, Lock-In-Verstärker, Spektrum-Analysator, Phasenmessgerät, Signalgenerator und Daten-Logger in einem einzigen, sehr kompakten Gerät. Das Herz des Multitest:Lab ist eine flexibel programmierbare und konfigurierbare Elektronik. Die Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt einfach durch das Öffnen der entsprechenden App. Die drahtlose Bedienung, Anzeige und Auswertung übernimmt ein Tablet. Weitere, zukünftige Funktionalitäten werden durch ein Update der App bereitgestellt.

2x BNC Analog Eingang

2x BNC Analog Ausgang

10 MHz BNC Referenz Eingang

10 MHz BNC Referenz Ausgang

SD Karte (8GB) im Lieferumfang enthalten

Verbindung über Wi-Fi



Laser 2000 bietet seinen Kunden seit mehr als 25 Jahren für deren anspruchsvolle Anwendung die passende Lösung in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern als "Kundenspezifische Lösung aus einer Hand". Die Photonik bedeutet für Laser 2000 und seine Mitarbeiter Passion und Profession zugleich. Die sehr erfahrenen Mitarbeiter begeistern sich für die Optischen Technologien und sind immer am Puls der Zeit für die neuesten Technologien, Produkte und Anwendungsmöglichkeiten.

Wir setzen dabei auf Innovation, höchste Qualität und allen voran auf das Wissen, die Kreativität und die Begeisterungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Bei der richtigen Auswahl für Ihre Anforderungen werden unsere Kunden von einem exzellenten Team aus promovierten und diplomierten Naturwissenschaftlern unterstützt, die über einen enormen Erfahrungsreichtum verfügen.

Unsere Passion für die faszinierende Welt der Photonen ist die Grundlage unseres Denkens und Handelns. Auf dieser Basis ist es unser Ziel, höchste Kundenzufriedenheit zu schaffen und als Unternehmen eine führende Position im europaweiten Markt für Optische Technologien im Jahrhundert der Photonen einzunehmen.







