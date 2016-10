www.Guertelfuerherren.de - Webshop exklusiv für Männer bietet hochwertige Ledergürtel als günstige Eigenmarke

Der Spezial-Shop ausschließlich für Herren Leder Gürtel in verschiedenen Ausführungen richtet sich an modebewusste Männer, die Wert auf hochwertige Accessoires in nachhaltiger Handarbeit legen.

(firmenpresse) - www.Guertelfuerherren.de bietet ein vielfältiges Sortiment an hochwertigen Ledergürteln der Eigenmarke „Eg-Fashion“ für den gepflegten Mann. Der Webshop richtet sich exklusiv an männliche Kundschaft und hat mit handwerklicher Sorgfalt hergestellte Herren Anzug Gürtel für Business und korrektes Outfit sowie sportive Jeansgürtel für Herren im Angebot. Die Gürtel sind in Handarbeit aus bestem Leder in verschiedenen Ausführungen gefertigt und mit zum jeweiligen Stil des Gürtels passenden Metallschließen ausgestattet. Der gut sortierte und übersichtlich angelegte Shop lädt ein zum Stöbern und Wählen aus der reichhaltigen Produktpalette mit Gürteln in verschiedenen Längen und Breiten sowie unterschiedlichen Designs. Zu den Vorteilen gehören neben dem vielfältigen Angebot und der Hochwertigkeit der Ledergürtel ein kundenfreundlicher Service sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Jeder Neukunde erhält zudem einen Preisnachlass von 15 Prozent auf den Kauf.



Als Besonderheit bietet das mit Sorgfalt zusammengestellte Sortiment exklusiv Produkte der Eigenmarke "Eg-Fashion". Um auch auf längere Sicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten, erfolgt die Herstellung mit vertrauenswürdigen Partnern in Italien und Indien sowie in der Türkei. Für ein Mehr an Transparenz und Genauigkeit führen erfahrene Mitarbeiter direkt vor Ort in den Herstellungsländern Qualitätskontrollen nach deutschen Standards durch. Das gewährleistet zuverlässig solide Qualität bei gleichzeitig geringeren Kosten. Mit jedem Ledergürtel erhalten Kunden des Shops somit eine Qualität wie made in Germany zu einem besonders günstigen Preis.



Als Material für die Gürtel kommt bei der Produktion ausschließlich Leder von bester Qualität in Frage. Mehrheitlich handelt es sich dabei um sehr robustes und gleichzeitig optisch ansprechendes echtes Büffelleder mit gewachsenen Strukturen. Natürliche Eigenschaften wie Abweichungen in den Farben und Wachstumsmerkmale verleihen jedem einzelnen Ledergürtel aus dem Sortiment eine individuelle Ausstrahlung. Der Kunde erhält somit kein ausdrucksloses Produkt von der Stange, sondern einen Ledergürtel mit persönlicher Note. Farblich sind die Gürtel in verschiedenen Nuancen von hellem bis dunklem Braun sowie in Schwarz erhältlich. Die Designs für die individuelle Gestaltung des Produkts sind dabei ebenso unverwechselbar wie die verarbeiteten Lederstücke. Fein und klassisch gearbeitete Varianten passend zur Anzughose finden sich ebenso darunter wie derbere Ausführungen mit ausgeprägt sichtbaren Nähten oder Modelle in modischer Flechtoptik. So sind im Shop außer zum gedeckten Anzug tragbare Varianten auch Ledergürtel passend zu Cord- und Cargohosen oder lässigen Jeans im Sortiment.





Ein Hingucker als Accessoire für den hippen und trendbewussten Mann sind die stylischen Nietengürtel in Schwarz oder Weiß aus 50 Prozent Leder sowie 50 Prozent Polyurethan. Zweifarbige Varianten sowie Gürtel in Schlangenlederoptik oder anderen interessanten Designs erweitern das Shop-Angebot um Accessoires für den ausgefallenen Geschmack. Die Riemen der Gürtel haben je nach Modell verschiedene Breiten und lassen sich durch die praktische Schraubhalterung individuell problemlos kürzen. Bei www.Guertelfuerherren.de finden Kunden zudem unter "Informationen/Tipps" eine anschaulich bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Kürzen des Lederriemens. Ein optimaler Tragekomfort je nach Statur ist somit garantiert. Für den besonderen Bedarf hält der Shop zudem Gürtel in Überlänge bereit.



Neben dem Leder für die Riemen spielt auch die Schließe eine wesentliche Rolle für die Hochwertigkeit eines Hosengürtels. So findet der anspruchsvolle Kunde im Shop ausnahmslos Gürtel für Herren mit klassischen Dorn-Schließen sowie sportiven Automatikschließen aus garantiert nickelfreiem Metall. Die Gürtel sind daher auch für Allergiker bei Hautkontakt mit dem Metall gut verträglich und problemlos zu tragen.



Die im Shop beim Stöbern zu entdeckenden Gürtel aus Leder sind sämtlich auf Lager vorrätig. Auswahl und Bestellung sind in wenigen Schritten bequem online zu tätigen. Innerhalb von 1 bis 3 Tagen erfolgt der zeitnahe Versand. Bei Bestellungen in Deutschland sowie aus der Schweiz und Österreich sind die Lieferkosten im Endpreis inbegriffen.





Die Firma Eg-Fashion wurde im Februar 2012 mit Sitz in Ebersbach gegründet, am 11.03.2014 erfolgte die Eintragung ins Handelsregister HRA 723903.

Eg-Fashion

Eg-Fashion

Fischerstrasse 15/1

73061 Ebersbach

Tel: 01745801657

eMail: kontakt(at)guertelfuerherren.de

Eg-Fashion

Tel.: 01745801657

E-Mail: Kontakt(at)guertelfuerherren.de

