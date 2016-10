Tropical Islands laut Guinness World Records 2017 größter Indoor-Wasserpark der Welt

Tropical Islands in der Nähe von Berlin wurde von Guinness World Records als größter Indoor-Wasserpark der Welt ausgezeichnet und ist in der aktuellen Ausgabe des Guinness World Records Buchs vertreten.

(firmenpresse) - Die Halle des Tropical Islands, einst als Luftschiffwerft gebaut, hat eine Grundfläche von 66.000 Quadratmetern, was in etwa neun Fußballfeldern entspricht. Der "Dome", wie die Halle liebevoll von Mitarbeitern genannt wird, misst 107 Meter in der Höhe, 360 Meter in der Länge und 210 Meter in der Breite. Die Freiheitsstatue könnte somit darin stehen, der Pariser Eiffelturm hätte auf der Seite liegend darin Platz. Mit knapp 14.000 Tonnen verarbeitetem Stahl gilt sie als eine der größten freitragenden Hallen der Welt.



Heute treffen hier die Asien-Pazifik Region, Afrika und Südamerika aufeinander und ermöglichen exotische Kurzurlaube oder Mehrtagesaufenthalte - und das mitten in Europa, ohne lange Flugzeiten. Bei einer durchgehenden Lufttemperatur um die 26 Grad Celsius ist es der ideale Ort für Erholung vom Alltag abzuschalten. Die Südsee hat eine Größe von drei olympischen Schwimmbecken und befindet sich unter dem UV-lichtdurchlässigen Teil des Daches. Ihr 200 Meter langer Sandstrand eignet sich somit ideal um in der Sonne zu liegen. Auch die Lagune mit Wasserfall und Grotte, umgeben von malerischen Felsen und Palmen, am Rande des größten Indoor-Regenwalds der Welt, ist bei den Gästen sehr beliebt.



Die tropische Sauna-Landschaft bietet auf fast 10.000 Quadratmetern mit zahlreichen Wellness- und Spa-Einrichtungen jede Menge Möglichkeiten zum Entspannen. Einzigartig ist, dass die Gäste direkt in der Attraktion übernachten können. Es stehen Zelte, thematisierte Zimmer und Lodges zur Verfügung. Auf dem Campingplatz außerhalb der Halle gibt es zudem Stellplätze für Caravans und Zelte sowie komfortable Mobile Homes. Mit jährlich rund einer Million Gästen aus der ganzen Welt gehört Tropical Islands zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands.



Guinness World Records ist die weltweit anerkannte Institution auf dem Gebiet der Rekordleistungen. Um sicherzustellen, dass hohe Standards beibehalten werden, gelten strenge Richtlinien. Pro Jahr erreichen die Organisation mehr als 50.000 Rekordanfragen, die anhand dieser Richtlinien geprüft werden müssen. Guinness World Records hat zudem eigens ein ausgebildetes Records Management Team, das intensive Forschungsarbeit betreibt, um zu überprüfen, ob ein neuer Rekord erreicht wurde. Dieses Team prüft nicht nur eingehende Anträge sondern führt auch eigenständige Recherchen durch - wie im Fall von Tropical Islands, das so zum größten Indoor-Wasserpark der Welt gekürt wurde. Eine besondere Auszeichnung ist auch der Abdruck in dem rund 256 Seiten umfassenden Werk, denn nur rund 4.000 der mehr als 40.000 aktuellen Rekorde können in der gedruckten Version aufgenommen werden.





Seit der ersten Ausgabe 1955 wurden über 134 Millionen Exemplare - sowie 3 Millionen E-Books - in 21 Sprachen in mehr als 100 Länder verkauft. Die international bekannte Marke ist in den Medien breit vertreten: Guinness World Records Fernsehshows werden jährlich von über 750 Millionen Zuschauern gesehen, 800.000 Abonnenten folgen dem YouTube-Kanal, der jährlich über 300+ Mio. Views hat, die offizielle Website verzeichnet jedes Jahr 14 Millionen Besucher und auf Facebook versammeln sich 9 Millionen Fans. Im Jahr 2015 feiert Guinness World Records das 60. Jubiläumsjahr seit Erscheinen der ersten Ausgabe und die Erschaffung einer der weltweit erfolgreichsten und bekanntesten Marken.





Guinness World Records 2017

Tropical Islands ist ein Urlaubsresort in Krausnick, ca. 60 Kilometer südlich von Berlin. In einer der größten freitragenden Hallen der Welt befinden sich Pool-Landschaften, ein Regenwald, eine Sauna-Landschaft und Übernachtungsmöglichkeiten.

