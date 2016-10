Neue Kinostart-Termine der Constantin Film

(ots) - Ob internationales Blockbuster-Kino, spannende

Bestsellerverfilmungen, hochklassiges Family Entertainment oder

einfach gute Komödien: Die neue Verleihstaffel der Constantin Film

verspricht wieder einmal großes Filmvergnügen für das laufende und

Hier die aktuellen Starttermine für 2016 und 2017:



2016

17.11.2016 Dirty Cops: War on Everyone

24.11.2016 Florence Foster Jenkins

08.12.2016 Office Christmas Party



2017

26.01.2017 Resident Evil: The Final Chapter

02.02.2017 Timm Thaler

23.02.2017 A Dog's Purpose (AT)

16.03.2017 Jugend ohne Gott

06.04.2017 Tiger Girl

29.06.2017 Axolotl Overkill

27.07.2017 Ostwind - Aufbruch nach Ora

10.08.2017 Grießnockerlaffäre

17.08.2017 Tigermilch

07.09.2017 Nur Gott kann mich richten

21.09.2017 Verpiss Dich, Schneewittchen

05.10.2017 Das Pubertier

26.10.2017 Untitled Constantin Blockbuster

16.11.2017 Gorillas

21.12.2017 Dieses bescheuerte Herz

28.12.2017 Jung Brutal Gutaussehend







