ARTIST PLAYGROUND BY PULLMAN - KUNSTINSTALLATION IM PULLMAN AACHEN QUELLENHOF

Pullman Hotels & Resorts präsentieren „Artist Playground“, einen Art Corner im Hotel mit wechselnden Kunst- und Designausstellungen. Mit dem Ziel Neugier zu wecken und die Gäste zu inspirieren, macht jeder „Playground“ das Hotel zum Teil der Kulturszene der lokalen Gemeinschaft.

Artist Playground im Pullman Aachen Quellenhof (v.l.): Detlef Kellermann und Walter Hubel

(firmenpresse) - Pullman Hotels & Resorts engagieren sich in den Bereichen Design, Kunst, Fotografie und Kultur und bieten lokalen, nationalen und internationalen Künstlern und Designern eine neue Plattform – den „Artist Playground“. Die Initiative fördert die Visibilität zeitgenössischer Künstler rund um den Globus und erweckt die Markenvorstellung von Kunst und Design zu neuem Leben. In Zusammenarbeit mit Galerien, Kunstschulen und Universitäten oder lokalen Künstlern, inszenieren Pullman Hotels & Resorts ein dynamisches Ereignis im Hotel. Teils Galerie, teils Studio, ist der Artist Playground ein innovativer Art Corner, der Elemente von lokalem und kulturellem Interesse verknüpft. Der öffentliche Bereich der Hotels wird zu einer Ausstellungsfläche zeitgenössischer Kunstwerke von aufstrebenden Talenten und erfahrenen Künstlern.



In Deutschland wurde nun der erste Artist Playground im Pullman Aachen Quellenhof eingeweiht. Mit der ersten Ausstellungsreihe „Menschen & Welten“ zeigt das Pullman Aachen Quellenhof eindrucksvolle Malereien, Zeichnungen und Aquarelle von Detlef Kellermann. Der deutsche Künstler, der die Beziehung von Mensch und Universum in den Fokus rückt, präsentiert in seiner Ausstellung unter anderen ein eigens für das Hotel kreiertes Kunstwerk.



Langfristig soll in jedem Pullman Hotel ein Art Corner installiert werden. So entstehen in den kommenden Monaten ein weiterer „Artist Playground“ im Pullman Munich, sowie im Pullman Berlin Schweizerhof.





Über das Pullman Aachen Quellenhof



Mit seiner Lage an einem Kurpark bietet das Pullman Aachen Quellenhof absolute Ruhe – und das inmitten der Stadt. Der Charme Aachens lockt direkt vor der Hoteltür und das Eurogress-Kongresszentrum befindet sich nebenan. Das Hotel ist viel mehr als nur ein idealer Startpunkt für eine Stadterkundung. Hier können faszinierende Entdeckungsreisen auch gleich vor Ort beginnen, z. B. in der asiatisch inspirierten Fit and Spa Lounge mit einzigartigem Licht/ Wasser-Konzept. Wer das Flair der Kolonialzeit genießen möchte, ist in der Elephant Bar genau richtig.









Pullman, stilvolle Hotels für gehobene Ansprüche, in denen Hochleistung mit Genuss einhergeht

Pullman Hotels & Resorts gelingt eine perfekte Mischung für Reisende der nächsten Generation, die sowohl nach Hypervernetzung als auch elegantem Ambiente verlangen. Durch die Verbindung von Hochleistung und Genuss, Effizienz und Wohlgefühl, Geschäft und Freizeit empfiehlt sich Pullman stets als ideale Wahl. Insbesondere für moderne Geschäftsreisende, die globalen Nomaden, bietet Pullman erstklassige Geschäfts- und Fitnessangebote, funktionales und zeitgemäßes Design und eine ausgewogene Speise- und Getränkeauswahl. Pullman ist eine internationale gehobene Marke der AccorHotels mit einem Netzwerk aus mehr als 95 Hotels & Resorts in Europa, Afrika, Nahost, Asien-Pazifik und Lateinamerika.



pullmanhotels.com | accorhotels.com





Über AccorHotels

Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 das Portfolio.



Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie.



Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.



Kommentare zur Pressemitteilung