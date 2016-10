NDR trauert um Tamme Hanken

(ots) - Die Nachricht vom Tod Tamme Hankens ist im NDR mit

großer Bestürzung aufgenommen worden. Der langjährige Protagonist der

NDR Reihe "Der XXL-Ostfriese" starb am Montag, 10. Oktober, im Alter

von 56 Jahren.



Tamme Hanken war seit Januar 2008 im NDR Fernsehen als "Der

XXL-Ostfriese" präsent und fand von Anfang an ein großes TV-Publikum.

Mit seinen Fähigkeiten im Umgang mit Tieren besaß der auch als

"Knochenbrecher" bekannte Hanken eine einzigartige Begabung. In knapp

80 Folgen erzählte die Reihe Geschichten rund um den Hanken-Hof im

ostfriesischen Filsum. Unvergessen sind zudem Tamme Hankens

zahlreiche Auftritte in verschiedenen Talksendungen im NDR Fernsehen.

Auch bei den "Landpartie"-Festen des NDR war Hanken seit Jahren der

Publikumsmagnet.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Tamme Hanken war ein typischer

Ostfriese - frei im Geist, dem Leben zugewandt, unabhängig, neugierig

auf Mensch, Tier und Natur, dabei friesisch herb und urkomisch. Er

wird uns fehlen."



Das NDR Fernsehen wird am Mittwoch, 12. Oktober, ab 20.15 Uhr an

Tamme Hanken erinnern. Der Abend beginnt mit "Unvergessen - Tamme

Hanken. Erinnerungen an den XXL-Ostfriesen". Um 21.00 Uhr folgt "Der

XXL-Ostfriese / Folge 1: Hausbesuche und Hoftag". Am Sonnabend, 15.

Oktober, zeigt das NDR Fernsehen ab 21.45 Uhr eine "Lange Nacht zur

Erinnerung an Tamme Hanken".



