Stuttgarter Nachrichten: Samsung

(ots) - Betaversionen von Produkten, also nicht voll

ausgereifte erste Entwicklungen, gelten in der IT-Branche als

Schlüssel zur Innovation. Doch wenn ein Akku brennt, ist das etwas

anderes als der Crash einer App. Das eine ist ärgerlich, das andere

gefährlich. Angesichts der Arroganz mancher Größen der Tech-Branche

ist es erhellend zu sehen, dass traditionelle Ingenieurs-Vorsicht

auch hier ihren Platz hat. Dynamische Informationstechnologie und die

Sicherheitskultur traditioneller "Hardware" gehören zusammen. In

seinem Tempowahn hat Samsung dies ignoriert.







