LERN&DENKERwerkStadt bundesweit unter Top 3 der Tagungslocations

Sie zählten schon im Vorfeld zu den Favoriten und konnten überzeugen. In gleich drei Kategorien nahm das Team um Hoteldirektor Walter Sosul vom Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld bei der Wahl "Top 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" teil. Erstmals präsentierten sie auch ihr innovatives Konzept der „LERN&DENKERwerkStadt“ im Bereich „Top-Tagungslocation“.

(firmenpresse) - Im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Goslar wurden die Ergebnisse des mehrstufigen Prüfungsverfahrens vorgestellt, bei dem sämtliche Bewerber auch vor Ort begutachtet wurden. Ein besonderes Augenmerk legten die Prüfer auf die Gesamtanmutung, die präsente Historie, das Ambiente und die Originalität. So belegte die erstmals in der Kategorie „Tagungslocation“ teilnehmende „LERN&DENKERwerkStadt“ den zweiten Platz. In der Königsdisziplin "Meeting" landete das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld ebenfalls auf dem zweiten Rang. In der Klasse "Events" erreichte das idyllisch in Krefeld-Traar gelegene Haus den fünften Platz. Damit ist dem Hotel die begehrte Aufnahme in das Buch zu den besten 250 Hotels der Tagungs- und Weiterbildungsbranche sicher. „Nun wurden wir schon im 15. Jahr unserer Teilnahme an dem Wettbewerb in punkto Qualität und für die Umsetzung neuer Ideen gewürdigt“, erklärt Hoteldirektor Walter Sosul. „Das motiviert mein Team und mich: Hallo Zukunft – wir engagieren uns weiter!“



„LERN&DENKERwerkStadt“ setzt Maßstäbe



Mit ihrem nun ausgezeichneten Konzept der „LERN&DENKERwerkStadt“ sorgt das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld für neue Impulse in der Tagungskultur. Neben innovativster Technik und einem veranstaltungsbegleitenden Full-Service des Tagungsteams überzeugt die „LERN&DENKERwerkStadt“ durch ihre außergewöhnliche Gestaltung. Ob an individuell gruppierbaren Tischen, in der Denkergrube, die als kleines Auditorium gestaltet ist, oder ganz entspannt im bequemen Sessel - kreatives und effektives Arbeiten erreicht somit eine neue Dimension.



Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld



Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungsräumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Das Haus verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter drei barrierearme Zimmer sowie großzügige Familienzimmer, teilweise mit Balkon. Alle Zimmer bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet und ist eine DeGefest „Premium“ geprüfte Tagungsstätte.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mynewsdesk.com/de/accorhotels-deutschland



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Mercure

Mercure ist die nicht standardisierte Mittelklassen-Marke von AccorHotels. Durch ihre lokale Verankerung sind die Mercure Hotels jeweils sehr individuell geprägt. Bei der Qualität sind sie jedoch einheitlich den hohen Mercure Ansprüchen verpflichtet. Sie werden von passionierten Hotelfachleuten geführt. Jedes dieser Hotels, ob in Innenstadtlage, am Meer oder in den Bergen, vermittelt sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden immer ein ganz besonderes Erlebnis. Mit über 730 Hotels in 55 Ländern bietet Mercure eine echte Alternative zur standardisierten Hotellerie und zu den unabhängigen Hotels.





Über AccorHotels

Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 das Portfolio.



Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie.



Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.



Dies ist eine Pressemitteilung von

AccorHotels Central Europe

PresseKontakt / Agentur:

AccorHotels Central Europe

Corporate Communications & Social Responsibility

Central Europe

Eike Alexander Kraft

Liv Böing

Tel: +49 (0) 89/63002 111

E-Mail: newsroomCE(at)accor.com



AccorHotels Presse Service

Claudia Wingens

Tel: +49 (0) 2234-988225

E-Mail: accor-presseservice(at)cwingens.de



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mynewsdesk.com/de/accorhotels-deutschland





Datum: 10.10.2016 - 19:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1410413

Anzahl Zeichen: 2921

Kontakt-Informationen:

Firma: AccorHotels Central Europe

Ansprechpartner: Claudia Wingens

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 2234/988225



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 137 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung