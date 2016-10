Erfolgreiche Traubenlese für Feinschmecker-Gelee aus Traar

Weintrauben aus Krefeld? Ungewöhnlich, aber wahr: An 99 Rebstöcken im hauseigenen Weinberg des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld reiften in diesem Jahr 163 Kilogramm Trauben heran. Nun stand für das Mitarbeiter-Team die Lese der vier verschiedenen Sorten edler Trauben an, die in den kommenden Wochen zum Traarer Trauben-Gelee verarbeitet werden - passend zur anstehenden Wild- und Gänsezeit.

(firmenpresse) - „Dieses Jahr war schwierig für die Weintrauben in Traar“, erklärt Martina Hocke, staatlich geprüfte Sommelière und Goldmundschenkin. „Doch qualitativ dürfen wir uns wieder auf ein vollmundig-fruchtiges Trauben-Gelee in Rot und Weiß freuen.“ Durch den kühlen Frühling startete die Vegetation im hoteleigenen Weinberg in diesem Jahr verzögert. Spätfrost, Nässe und Starkregen setzten den Trauben in den vergangenen Monaten zu, ehe der Herbst mit viel Sonne und kühlen Abenden den edlen Gewächsen noch einmal Kraft gab. „Unser Küchenteam hat jetzt alle Hände voll zu tun, um aus der reichen Ernte wieder einen würdigen neuen Jahrgang der leckeren Trauben-Essenz zu kreieren“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. Womit das echte Traarer Trauben-Gelee am besten harmoniert, verrät Veranstaltungsleiterin Fanny Neumann: „Mit unserem Gelee lassen sich hervorragend Saucen oder passend zur Jahreszeit das Rotkraut verfeinern. Ebenso ist es besonders lecker als Brotaufstrich oder exquisiter Dip zum Käse.“ Das bei den Gästen beliebte aromatische Gelee ist ab 31. Oktober unter dem Namen „Ur-Gefühl“ an der Rezeption erhältlich oder kann im Restaurant zu den Wild- und Gansgerichten verkostet werden, ebenso wie die neuen regionalen Weine aus der Kollektion „Mercure M VI“. Unter dem Namen „Mercure Weinlese“ können Hotelgäste ebenso wie externe Besucher die edlen Tropfen nicht nur vor Ort für daheim oder als Mitbringsel kaufen, sondern auch über den Online-Shop bequem bestellen.



Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld



Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt", der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungsräumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein.











