NEUE WOHNANLAGE IN WOLFSBURG

FLIEGERHORST MARIENTAL - ein Stück deutscher Geschichte erhält mit den "MARIENTAL HÖFEN" ein neues Wohnkonzept



Der Fliegerhorst Mariental zwischen Wolfsburg und Helmstedt wurde im Jahr 1937 erbaut. Diese ehemalige Kaserne, ein Denkmal deutscher Geschichte, wird jetzt komplett kernsaniert. Begonnen wird mit dem 1. Bauabschnitt "TULPENHOF". Die Sanierung wird staatlich gefördert. Das freut die Käufer, können doch ca. 80 % des Kaufpreises als DENKMAL-AfA steuerlich abgeschrieben werden. KFW-FÖRDERUNG und Erstvermietungsgarantie von

6,50 EUR je qm machen dieses Investment attraktiv und lassen eine hohe Rendite erwarten.



https://www.youtube.com/watch?v=4qH3F11Cw3M (https://www.youtube.com/watch?v=4qH3F11Cw3M)



Es entstehen ca. 220 Wohnungen in 5 Bauabschnitten mit einem Konzept, wo Frischluft statt Feinstaub genau den Trend der Zeit realisiert.

Die meisten Deutschen leben in der Stadt - und träumen von einem Leben auf dem Dorf.



Die 51 bezugsfreien Wohnungen im "TULPENHOF" haben eine Grösse von ca. 41 qm bis 139 qm und kosten nur 1790 EUR je qm. Die Kaufpreise sind von 73.390 EUR bis 248.022 EUR. Wohnqualität auf einem neuen Niveau, Altbau-Substanz mit Neubau-Komfort unter Einhaltung der Denkmalauflagen.



Die Investition in die eigene Wohnung ist ein wichtiger Baustein für mehr Lebensqualität und eine starke Säule zur privaten Altersvorsorge.

Wie heisst doch ein altes Sprichwort: "Grundbuch ist besser als Sparbuch".

Nie war die Zeit so günstig für einen Immobilienkauf und bei diesem DENKMALOBJEKT bei Wolfsburg ist es für jeden erschwinglich.



Wolfsburg ist der dynamischste Wirtschaftsstandort Deutschlands mit dem höchsten Bruttodurchschnittseinkommen von 92.600 EUR.

Die Bevölkerung wird bis 2025 um 9,6% wachsen. Die sehr hohe Pendlerzahl von 74 000 pro Tag ist ein Indiz für wenig verfügbaren Wohnraum, Neubauprojekte sind rar. Der Wolfsburger Immobilienmarkt ist angespannt, die Kaufpreise und Mieten sind hoch.





Die MARIENTAL HÖFE sind nah genug am Trubel, jedoch weit genug davon entfernt und treffen genau das Bedürfnis nach preiswertem Wohnraum.



http://www.city-property.de



MARIENTAL ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen und liegt ca. 7 km nördlich von der Kreisstadt Helmstedt im NATURPARK ELM-LAPPWALD. Die Gemeinde liegt an der Ländergrenze zu Sachsen-Anhalt. Wolfsburg ist 26 km entfernt und bei einer Fahrtzeit von ca. 25 Minuten über die A2 und A39 gut erreichbar. Wolfsburg ist als Unternehmenssitz der VOLKSWAGEN AG bekannt und hat rund 120.000 Arbeitsplätze.

74.000 Einpendler arbeiten in der Stadt. Mit 92.600 EUR (Stand 2013) ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf das höchste aller deutschen Städte.

Die Mietpreise liegen hier zwischen 12,- und 14,- EUR/m².

Öffentliche Verkehrsmittel garantieren eine schnelle und bequeme Anbindung in das Stadtzentrum Wolfsburg sowie nach Helmstedt und sind direkt vor der Tür zu erreichen.

Die Infrastruktur im Landkreis ist gut entwickelt: Mehrere Gaststätten, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten, Kino und Ärzte sind in wenigen Minuten Fahrzeit zu erreichen.



Mehr Informationen zu diesem Denkmalobjekt unter:



CITY PROPERTY REAL ESTATE

Potsdamer Platz 1

10785 Berlin

Tel: (+ 49) 30/ 220 13 78 78

office(at)city-property.de

http://www.city-property.de



