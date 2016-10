Partnervermittlung: Mit Diskretion und Erfahrung zum Erfolg

Auf vielen Online-Portalen werden"Top-Männer" angepriesen. Nicole Reddig von der Partnervermittlung PV-Exklusiv jedoch betont, dass dies zumeist leere Versprechungen seien. Echte Qualität gebe es nur durch eine persönliche Betreuung.

PV-Exklusiv ist eine Deutschland,Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung.

(firmenpresse) - Wer einen Partner sucht, hat immer ein Idealbild vor Augen. Und erwiesenermaßen sind Frauen besonders anspruchsvoll. Sie suchen einen Mann auf Augenhöhe in einem ähnlichen Alter mit einem adäquaten Lebensstil, der mit beiden Beinen im Leben steht - und laut einer aktuellen Studie soll er auch noch fähig und willens sein, im Haushalt mitzuhelfen.



Nicole Reddig bezeichnet solche Herren als "Top-Männer, die schwer zu finden sind. Deshalb sollte sich keine alleinstehende Dame auf Online-Portale verlassen, in denen solche Top-Männer angeblich zuhauf zu finden seien. Das ist nicht die Realität. Vor allem Unternehmer und Manager, aber beispielsweise auch Professoren präsentieren sich nicht im Internet, um dort dann regelmäßig von einer Vielzahl von Frauen angesprochen zu werden, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sich der Mann wünscht", sagt die Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.



Der Fokus der bekannten Partnervermittlung liegt auf Unternehmern, Freiberuflern, Managern und anderen Menschen mit Niveau und gehobenen Ansprüchen. Unter den Klienten finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen. "Wir stehen damit für echte Qualität, die wir durch unsere diskrete und persönliche Betreuung gewährleisten. Wir kennen alle unsere Kunden sehr genau und wissen, was sie bewegt, was sie sich wünschen und wer zu ihnen passt. Deshalb können wir auf Basis unserer Erfahrung und den Gesprächen potenzielle Partner genau zusammenführen. Das ist kein Blindflug, und in unserer Kartei befinden sich auch keine Personen, die nur ihren Marktwert testen wollen oder auf der Suche nach jemandem sind, der einen angenehmen Lebensstil verspricht", sagt Nicole Reddig.





PV-Exklusiv sei im Markt für diesen Ansatz bekannt. Deshalb führe auch jede Zusammenarbeit über den direkten Kontakt zwischen Berater und Kunden, betont Markus Poniewas, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Partnervermittler tätig ist. "Wir unterstützen keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für uns zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb müssen wir unsere Kunden gut kennen, damit Mann und Frau wirklich zusammen passen. Wer einen Partner sucht, muss zielgerichtet suchen und ebenso zielgerichtet von uns angesprochen werden. Das gelingt nicht, wenn man nur von Online-Profilen ausgeht und nicht weiß, was hinter der Person steckt."



Dabei gehe es auch um Sicherheit, sagt Markus Poniewas. Eine versierte und qualifizierte Partnervermittlung werde immer die Diskretion wahren und die richtigen Informationen nur an die richtigen Personen weitergeben. "So muss keine Persönlichkeit fürchten, dass bestimmte Dinge nach außen dringen. Aber gleichzeitig kann sie sicher sein, dass wir die richtigen potenziellen Partnerinnen vorstellen. Top-Männer treffen bei uns auf die entsprechenden Frauen." PV-Exklusiv sei seit vielen Jahren bei diesen Kundenkreisen bekannt und hochgeschätzt für eine schnelle Partnervermittlung auf Top-Niveau.





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

