Mittelbayerische Zeitung: Ahnungslos / Kommentar zur Zukunft der Deutschen Bank

(ots) - Nicht nur Arbeitnehmervertreter wünschen sich

Klarheit. Auch die Kunden und der (Finanz-) Markt benötigen mehr als

nur den Hauch einer Ahnung, wie es bei den Großbanken weitergehen

soll: Mit welchen Ideen, Strategien, ja Visionen die Giganten in die

Zukunft gehen wollen. Branchenprobleme wie niedrige, beziehungsweise

nicht mehr vorhandene Zinsen und hohe regulatorische Hürden sind

bekannt. Nicht aber, wie die Banken künftig aussehen sollen. Während

die Deutsche Bank die Wunden der Vergangenheit leckt und befürchtet,

die Rückstellungen könnten für die drohende Strafzahlung in den USA

nicht reichen, haben sich neue Wettbewerber wie FinTechs in Stellung

gebracht. Wer gewinnt, ist noch nicht klar, dafür aber, dass die

traditionellen Bankprozesse verlieren werden.







