Mittelbayerische Zeitung: Unangenehmer Gegner / Kommentar zum TV-Duell in den USA

(ots) - Auch wenn er das Wort in den hitzigen

Wortgefechten mit Hillary Clinton oft benutzt hat, war die zweite

TV-Debatte für Donald Trump eines nicht: ein Desaster. Das allein ist

nach dem Sex-Skandal schon bemerkenswert. Nach den ersten 20 Minuten

stand zwar zu befürchten, dass nur dreckige Wäsche gewaschen wird.

Aber dann fing sich Trump, wohl weil er sich bewusst war, dass es nun

- die meisten führenden Republikaner haben sich von ihm abgewandt -

gänzlich auf ihn selbst ankommt. Clinton zeigte sich weit weniger

souverän und angriffslustig als in der ersten Debatte und tat sich

phasenweise sogar schwer, weil sie nicht mitreißen konnte. Diese

Fähigkeit ist aber gerade beim Townhall-Format, bei dem es auf den

Austausch mit dem Publikum ankommt, wichtig. Unbestreitbar ist, dass

sie über umfangreiches Fachwissen verfügt. Das hilft ihr aber nicht

dabei, hier zu brillieren. Mit ihren langen Antworten tat sie sich

keinen Gefallen. Mehrmals griffen die Moderatoren ein. Trump schaffte

es, mit kurzen, knackigen Statements in Erinnerung zu bleiben - wenn

auch nicht immer in bester. In jedem Fall ist er ein unangenehmer

Debattengegner, denn er zögert nicht, auch unter der Gürtellinie zu

boxen. Seine weiße Kernwählerschaft, die über keine gute Ausbildung

verfügt, bedient der Milliardär mit seinen radikalen Parolen

zielsicher. Doch Frauen und Minderheiten, die einen so großen Teil

der Wählerschaft ausmachen, dürften er damit noch immer nicht auf

seine Seite ziehen.







Datum: 10.10.2016 - 20:43

