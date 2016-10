Rheinische Post: Kommentar: Akku-Schreck

(ots) - Das Smartphone ist inzwischen ständiger

Lebensbegleiter der Menschen, viele haben es rund um die Uhr am

Körper oder zumindest in unmittelbarer Nähe - und sehr häufig ist es

ein Samsung-Gerät. Produkte der Koreaner sind in irgendeiner Form in

fast jedem Haushalt: als Tablet, Notebook, Bildschirm, Fernseher oder

eben Smartphone. Umso wichtiger ist es, dass die Technik absolut

sicher ist. Wenn nach dem ursprünglichen Smartphone jedoch auch

dessen Austauschprodukt in Flammen aufgeht, wirft das nicht nur

Fragen auf - es weckt ernsthafte Zweifel am generellen

Qualitätsmanagement. Ist im hart umkämpften Smartphone-Markt, in dem

praktisch im Jahresrhythmus neue Geräte auf den Markt kommen müssen,

die Vorsicht auf der Strecke geblieben? Samsung sollte schleunigst

dafür sorgen, dass die Probleme behoben werden und niemand mehr an

der Sicherheit von Samsung-Akkus zweifeln muss. Immerhin wollen die

Koreaner künftig Batterien für Elektroautos liefern. Und die sind

sehr viel größer.



