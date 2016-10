Badische Neueste Nachrichten: Trumps Chancen sinken - Kommentar von Frank Herrmann

(ots) - Der entscheidende Punkt aber ist ein anderer:

Bei den Frauen, die in den USA 52 Prozent der Wählerschaft stellen,

hat der Macho aus dem Trump Tower offenbar weiter an Boden verloren.

Folgt man Blitzumfragen, dann glauben fast zwei Drittel der

Wählerinnen, dass ihm es an Respekt vor Frauen mangelt. Wenn man

bedenkt, dass auch Afroamerikaner und Latinos, gleich welchen

Geschlechts, dem Tycoon die kalte Schulter zeigen, dann ist schwer zu

erkennen, wo er die Mehrheiten holen will, um am 8. November zu

gewinnen.







