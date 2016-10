Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum zweiten TV-Duell Trump/Clinton

(ots) - Donald Trump hat die zweite Debatte überstanden

und Hillary Clinton damit den Wahlsieg beschert. Jeder andere Ausgang

hätte die Republikaner dazu bewegt, sich nach einem Ersatzkandidaten

umzuschauen. Trump hat alles getan, den harten Kern seiner

schrumpfenden Basis bei der Stange zu halten. Der lebt wie der

Kandidat selbst in einem alternativen Universum. Bei den strategisch

wichtigen Wählergruppen in den alles entscheidenden Swing-States hat

sich Trump weiter geschadet. Wie die Wähler dort auch das

Eingeständnis nicht schätzen dürften, dass der Milliardär über Jahre

keine Einkommenssteuern bezahlt hat. Clinton versäumte es, Trump in

der Debatte k.o. zu schlagen, siegte aber nach Punkten. Das lässt die

Republikaner mit einem großen Problem zurück. Die Partei bleibt nun

bis zum 8. November dem Monster ausgeliefert, das sie selbst

geschaffen hat. Jedenfalls stehen die Chancen nicht schlecht, dass

Trump die Konservativen damit nicht nur das Weiße Haus, sondern

darüber hinaus auch die Mehrheit im Senat kosten könnte.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410440

Anzahl Zeichen: 1382

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung