BERLINER MORGENPOST: Kampf um Werbemillionen / Kommentar von Andreas Abel zu Ausschreibung für Stadtwerbung

(ots) - Die Straßen der Hauptstadt sind Gold wert. Das gilt

insbesondere für Unternehmen, die auf diesen Straßen Werbeflächen

vermieten dürfen. Offenbar ist die Stadtentwicklungsverwaltung so

weit, eine Ausschreibung auf den Weg bringen zu können. Der Zeitpunkt

ist allerdings heikel. Politiker der CDU, aber auch der Grünen und

Linken, betrachten das kritisch und beklagen einen Fehlgriff in

Sachen politischer Kultur. Die Sozialdemokraten sehen das anders.

Zum einen sei Eile geboten, weil Verträge Ende 2017 ausliefen. Zum

anderen gehe es ja nur um eine Ausschreibung, es werde noch nichts

entschieden. Beide Argumente greifen nicht wirklich. Es wäre weitaus

ungünstiger, wenn in einigen Monaten das Verfahren neu aufgerollt

werden müsste, weil Grüne und Linke grundsätzliche Bedenken hegen.







