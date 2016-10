Neue Designbeläge in Metall Oxid und Rost Optik

Diese neuen Designbeläge sind Designers Lieblinge

Objectflor Expona Domestic Designbelag Fliesen Verkleben Oxided Brasilian Slate dunkel

(firmenpresse) - Oxidierte Metallplatten sind die neuen Designboden-Lieblinge



Designbeläge aus Vinyl und seit kurzer Zeit auch aus nachwachsenden und natürlichen Biorohstoffen begeistern den Fachhandel und auch den ambitionierten Heimhandwerker. Langlebige Nutzbarkeit und einfache Verlegung sorgen dafür, dass Designbeläge die etablierten PVC-Böden und Laminatböden immer weiter zurück drängen.



Die Auswahl an Designs sind kaum übersehbar. Neuester Trend sind Desigbelag-Fliesen mit Metalldekoren, welche in verschiedenen Schattierungen glänzen und farbige Oxidschichten simulieren. Natürlich hebt man sich mit solch trendigen Fußboden-Design ab in seinem Eigenheim. Ein rostiger Metallboden in der Küche, Brasilianischer Eisenschiefer im Badezimmer, Zinkdesign im Arbeitszimmer? Kein Problem mit den neuen Designboden-Dekoren. Verschiedene Markenhersteller wie Objectflor Expona, Amtico Spacia oder Designflooring Monet und Designflooring Opus mit dem Dekor Ferra Stein bieten beeindruckende Designbeläge mit Dekoren in oxidiertem Metall wie Eisenstein und rostigen Stahlplatten (http://presse.allfloors.de/2016/10/10/neue-designbelaege-in-metall-oxid-und-rost-optik/).



Designbeläge zum Klicken und in der selbstliegende Variante sind die derzeit beliebtesten Bodenbeläge im Online Fachhandel. Die große Auswahl und hohe Qualität führen dazu, dass immer mehr Eigenheimbauer ihren neuen Bodenbelag im Online Fachhandel kaufen.





http://www.allfloors.de



allfloors.de, der Bodenbelag Fachhandel mit versandkostenfreier Lieferung bietet Bodenbeläge aller bedeutenden Hersteller. allfloors.de liefert versandkostenfrei, bietet fachlich fundierte auch telefonische Beratung, Angebotserstellung, Musterservice. Für Gewerbetreibende der Bereiche Ladenbau, Wohnungsbau, Wohnungsvermietung bzw. Hausverwaltungen, Raumausstatter und Maler bietet allfloors attraktive Händlerkonditionen.

allfloors Service Center Berlin - mbb Ihr Bodenausstatter GmbH

allfloors Service Center Berlin - mbb Ihr Bodenausstatter GmbH

Maik Möller

OdF-Platz 2

16775 Löwenberger Land

webmaster(at)allfloors.de

033094-71987-0

http://www.allfloors.de



