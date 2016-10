Augen eins: Lasik Behandlung in Berlin

(firmenpresse) - BERLIN. Immer mehr Menschen nutzten die modernen Laserverfahren in der Augenheilkunde, um ihr Sehvermögen durch einen vergleichsweise einfachen und komplikationsarmen, augenchirurgischen Eingriff zu verbessern. Auch in der Praxis von Augenarzt (http://augen-eins.de/augen-eins-lasik-behandlung-in-berlin/) Dr. Kirk Nordwald in Berlin wird die sogenannte Lasik Behandlung, eine Kombination einer speziellen Schnitttechnik mit Laserbehandlung, erfolgreich und immer häufiger angewendet. Dr. Nordwald erklärt das Prinzip hinter der Lasik Behandlung: "Um die Sehkraft mittels Lasik zu verbessern, wird eine extrem dünne Schicht der Hornhaut präpariert und zurückgeklappt. Ein sogenannter Flap entsteht.



Mit Hilfe des Excimer Lasers wird dann durch Abtragung der Hornhaut die Brechung des Auges so beeinflusst, dass scharfes Sehen wieder möglich wird".



Lasik (http://augen-eins.de/category/lasik-behandlung-berlin/) Berlin: Für wen kommt eine Lasik Behandlung in Frage?



Es sind vor allem Patienten in jüngeren Jahren, die sich mit einer Lasik Behandlung (http://augen-eins.de) in der Augenarztpraxis "Augen eins" von Dr. Kirk Nordwald in Berlin von ihrer Brille befreien. "Prinzipiell", erklärt Dr. Nordwald, "kommt das Verfahren bei Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung in Frage". Welche Vorteile sind mit einer Lasik Behandlung verbunden? "Es handelt sich dabei um eine schonende Korrektur der Fehlsichtigkeit, ohne dass die Hornhautoberfläche belastet wird. Das hat vor allem eine positive Wirkung auf den Heilungsprozess: Dieser verläuft meist schnell und völlig schmerzfrei", schildert der Facharzt für Augenheilkunde.



Nachtsichtproblemen kann man durch Lasik vorbeugen, weiß der Berliner Augenarzt Dr. Nordwald



Eine reduzierte Sehfähigkeit in der Nacht wird oft als Nachteil der Lasik Behandlung angeführt. Dr. Kirk Nordwald (Berlin) hält dem entgegen, dass durch die moderne Lasermaßbehandlung Blendungs- und Nachtsichtprobleme sogar verbessert werden können. "Das ist oft bei Patienten mit einer besonders starken Fehlsichtigkeit der Fall. Wir werden dazu im Einzelfall die Blendungssehschärfe bzw. die Kontrastsehschärfe bei Dunkelheit mit einem sogenannten Mesoptometer genau vermessen", schildert Dr. med. Kirk Nordwald.





Dr. med. Kirk Nordwald ist Augenarzt in Berlin und Experte in Lasik Operationen. Seit 2015 führt er eine privatärztliche Augenarztpraxis im "Gesundheitszentrum eins" in Berlin-Dahlem. Die Praxis bietet unter anderem auch eine Sehschule in der verschiedene Sehstörungen des beidäugigen Sehens (z.B. Schielen) untersucht und behandelt werden. Alle Erstberatungen, Verlaufsuntersuchungen und auch Kontrollen werden vom Augenfacharzt durchgeführt.

