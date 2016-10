Wenn die Farben verblassen: Grauer Star Therapie in Mainz

Symptome des Grauen Stars: Sehfähigkeit und Kontraste nehmen ab, Farben verblassen

Sehkraft lässt nach: Symptome des Grauer Stars. (Bildquelle:©mimacz - Fotolia.com)

(firmenpresse) - MAINZ. Der Graue Star, medizinisch Katarakt (http://www.augenaerzte-mainz.de/infos/grauer-star-katarakt/wenn-die-farben-verblassen-grauer-star-therapie-in-mainz/) genannt, entwickelt sich schleichend. Ab dem 60. Lebensjahr muss jeder mit ihm rechnen. Nach und nach trübt sich die Augenlinse ein. "Deshalb ist es wichtig, die Anzeichen richtig zu deuten. Nimmt die Sehkraft ab, verschwinden Kontraste und verblassen die Farben, kann ein Grauer Star die Ursache sein. Auch eine Kurzsichtigkeit, besonders schlechtes Sehen in der Nacht, verbunden mit einer erhöhten Blendempfindlichkeit, was sich vor allem beim Autofahren bemerkbar macht, kann auf die Alterserscheinung Grauer Star verweisen", so Augenarzt (http://www.augenaerzte-mainz.de/category/infos/grauer-star-katarakt/) Dr. med. Thomas Kauffmann, der zusammen mit den Augenärzten Dr. med. Stefan Breitkopf, Dr. med. Jutta Kauffmann eine Gemeinschaftspraxis in der Landeshauptstadt Mainz führt.



Augenarzt in Mainz informiert über typische Anzeichen des Grauen Stars



Es gibt verschiedene Ausprägungen des Grauen Stars. In erster Linie handelt es sich um den sogenannten Altersstar, eine ganz normale Alterserscheinung unserer Augen. Es können aber neben dem Alter auch andere Faktoren eine Eintrübung der Augenlinse verursachen:



- Durch einen Unfall kann das Auge verletzt werden.

- Vorerkrankungen wie die Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus. Auch kann der Graue Star angeboren sein. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich die Mutter im Verlauf der Schwangerschaft mit Röteln ansteckte.

- Die Einnahme bestimmter Medikamente wie Cortison.



Mit Hilfe der Spaltlampe kann der Augenarzt den Grauen Star (http://www.augenaerzte-mainz.de) feststellen



Die Erkrankung Grauer Star kann schnell diagnostiziert werden. In der Praxis für Augenheilkunde der Augenärzte Dres. Kauffmann und Dr. Breitkopf kommt hierzu die Untersuchung mit der Spaltlampe zum Einsatz. Nachdem die Pupillen mit Hilfe von speziellen Augentropfen erweitert wurden, kann der Augenarzt die Eintrübung schnell erkennen. Die Untersuchung ist Anlass, möglichen weiteren Augenerkrankungen gründlich nachzugehen. So können parallel zum Grauen Star Netzhauterkrankungen oder auch eine Makuladegeneration vorliegen.





http://www.augenaerzte-mainz.de



Ihr Augenarzt in Mainz / Wiesbaden mit breitem Leistungsspektrum: Dr. Jutta Kauffmann, Dr. Thomas Kauffmann und Dr. Stefan Breitkopf.

Augenärzte Mainz

Augenärzte Mainz

Dr. med. Thomas Kauffmann

Göttelmannstr. 13a

55130 Mainz

mail(at)webseite.de

06131 5 78 400

http://www.augenaerzte-mainz.de



