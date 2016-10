Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Innenminister Ralf Jäger: "Flüchtlinge nicht unter Generalverdacht stellen"

(ots) - Bielefeld. In der Sicherheitsdiskussion nach dem

Sprengstofffund in Chemnitz hat sich NRW-Innenminister Ralf Jäger

(SPD) gegen Forderungen aus der Union ausgesprochen, künftig alle

Flüchtlinge einer lückenlosen Überprüfung, auch durch die

Nachrichtendienste, zu unterziehen. Die deutschen Sicherheitsbehörden

gingen jedem Terrorhinweis nach, aber: "Es wäre falsch,

Hunderttausende Menschen, die vor Krieg und Terror nach Deutschland

geflüchtet sind, jetzt unter Generalverdacht zu stellen", so Jäger

gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Dienstagausgabe). "Die Festnahme in Sachsen zeigt, dass die

deutschen Sicherheitsbehörden alles in ihrer Macht stehende tun,

damit es hier nicht zu terroristischen Anschlägen kommt. Dennoch: Es

gibt keine absolute Sicherheit. Als freie und offene Gesellschaft

sind wir verwundbar", sagte Jäger weiter.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410468

Anzahl Zeichen: 1217

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung