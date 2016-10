NOZ: Städte-und Gemeindebund fordert mehr Anstrengungen gegen Radikalisierung von Flüchtlingen

(ots) - Städte-und Gemeindebund fordert mehr

Anstrengungen gegen Radikalisierung von Flüchtlingen



Landsberg: Präventionszentren bei den Polizeibehörden notwendig



Osnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund fordert mehr

Anstrengungen der Sicherheitsbehörden, um eine Radikalisierung von

Flüchtlingen früh zu erkennen. Der beste Zeitpunkt dafür wäre, wenn

ein Flüchtling den Antrag auf Asyl stelle, sagte Hauptgeschäftsführer

Gerd Landsberg in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Dienstag). Bei den Polizeibehörden müssten sogenannte

Präventionszentren eingerichtet werden, in denen Experten arbeiten.

Diese Zentren könnten eingeschaltet werden, wenn sich Probleme

zuspitzten. Nach seinen Worten verfügen die Kommunen nicht über

speziell geschultes Personal, um Verdachtsmomente zu erkennen. Die

Jugendämter arbeiteten zum Teil an der Belastungsgrenze. Einige

meldeten Probleme, weil unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

gewalttätig und damit gefährlich würden. Landsberg wies darauf hin,

dass es sich um Einzelfälle handele. Nach wie vor sei das

ehrenamtliche Engagement für die Flüchtlinge ungebrochen.



Nach Angaben des kommunalen Verbandes waren im Sommer noch 300 von

zu Spitzenzeiten 1000 Turnhallen mit Flüchtlingen belegt. Im Land

Berlin würden erst im Dezember die letzten Sporthallen geräumt und

wieder für den Sport nutzbar sein, sagte Landsberg Er verlangte ein

gemeinsames Konzept von Bund, Ländern und Kommunen, wie viele Plätze

für Flüchtlinge vorgehalten und dann auch finanziert werden müssen.

"Dazu gehört natürlich eine Prognose, wie viel Flüchtlinge

voraussichtlich in den nächsten Monaten nach Deutschland kommen

werden", sagte er.







