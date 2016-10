Gelb gegen Angst, blau gegen Schlafprobleme / Die Wirkung von Farben auf die menschliche Psyche

(ots) - Dass Farben sich auf die Psyche von

Lebewesen auswirken war schon in der Antike bekannt. Die jeder Farbe

eigene Energie beeinflusst den Körper und die Psyche positiv und

negativ. Heute werden Farben immer häufiger zur Behandlung

psychischer Erkrankungen eingesetzt.



"Die Farbtherapie wird vor allem bei Winterdepressionen und zur

Stimulierung des Immunsystems angewandt", erklärt Dr. Jähne,

Ärztlicher Direktor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

an der Rhein-Jura Klinik in Bad Säckingen. Die Farblichttherapie

wirkt auf zwei Ebenen: physikalisch (Stimulation des Gewebes durch

Schwingungsresonanz und Photonenenergie) und seelisch (Stimulation

der vegetativen Zentren über die Sinnesorgane). "Als Basistherapie

sollte immer von den Grundfarben Rot, Blau und Grün ausgegangen

werden und die Therapie anhand der Feindiagnose erweitert werden",

rät Jähne. Die positive Wirkung von Farben wird über Bäder,

Farbakupunktur, Bestrahlungen des Körpers oder von Nahrungsmitteln

und Getränken erzielt.



Die Farblichttherapie erlebt in den Therapeutenpraxen eine

Renaissance. Seit Jahrtausenden wird die Methode, Farbe und Licht

einzusetzen in unterschiedlichster Art und Weise angewandt. Die

Farbtherapie gehört mit zu den ältesten Heilverfahren der Welt und

nutzt die psychologische Wirkung von Farben, um Krankheiten

vorzubeugen und psychische Probleme zu behandeln. Grünes Licht

fördert die Kreativität, Blau lindert Schmerzen und fördert die

Heilung, Rot ist stimulierend und aktivierend, Gelb entspannt und

steht für Heiterkeit.



In dem Blogbeitrag "Die Macht der Farben - Farb- und Lichttherapie

als Heilmittel" auf www.rhein-jura-klinik.de/blog/tag/farbtherapie/

finden Interessierte weitere Informationen zum Thema

Farblichttherapie, Therapieformen und Wirkung der Grundfarben.



Über die Rhein-Jura Klinik





Die Rhein-Jura Klinik ist eine private Akut-Klinik für

Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Die

medizinischen Schwerpunkte sind vor allem Depression,

Schlafstörungen, Stresserkrankungen, Angststörung,

Panikstörung/Agoraphobie, Zwangsstörungen und jegliche Arten von

Burnout. Auf der Basis neuester medizinischer Entwicklungen

orientiert sich das Team der Rhein-Jura Klinik überwiegend an der

Verhaltenstherapie oder systemische Therapieansätze, welche sich bei

vielen der genannten Indikationen als sehr wirkungsvoll erweisen. Die

Universitätsklinik Freiburg unterstützt und berät als

Kooperationspartner in der raschen Umsetzung neuester

wissenschaftlicher Ergebnisse und Therapieverfahren.~







Pressekontakt:

Sabine Pirnay-Kromer

Kaufmännische Leiterin

Schneckenhalde 13

79713 Bad Säckingen

Tel.: + 49 (0) 7761 / 5600 0

Email: s.pirnay(at)rhein-jura-klinik.de

Internet: www.rhein-jura-klinik.de



Original-Content von: Rhein-Jura Klinik, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rhein-Jura Klinik

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.10.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410472

Anzahl Zeichen: 3243

Kontakt-Informationen:

Firma: Rhein-Jura Klinik

Stadt: Bad Säckingen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung