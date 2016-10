Neues Narrativ für Europa: Internationales Ausstellungsprojekt "Kunst in Europa 1945-1968" ab 22.10.2016 (FOTO)

(ots) -

Gemeinsam mit bedeutenden Museen wie dem Palais des Beaux-Arts

(BOZAR) in Brüssel, dem Staatlichen Museum für Bildende Künste A. S.

Puschkin und dem Nationalen Zentrum für Museen und Ausstellungen

ROSIZO in Moskau organisiert das ZKM | Karlsruhe das groß angelegte

Ausstellungsprojekt "Kunst in Europa 1945-1968"

(22.10.2016-29.01.2017) - kuratiert von Eckhart Gillen und Peter

Weibel, unter Mitarbeit von Daria Mille und Daniel Bulatov. Die

Ausstellung thematisiert die verbindenden kulturellen Kräfte auf dem

Eurasischen Kontinent und nimmt damit einen zentralen Kulturraum in

den Blick, der im 20. Jahrhundert durch Kriege und Krisen mehrfach

erschüttert und zerrissen wurde. Anhand von Kunstwerken und einer

dokumentarischen Zeitleiste werden der zivilisatorische Bruch im

Zweiten Weltkrieg und der darauf reagierende Ansatz der

Neo-Avantgarden der Nachkriegszeit beleuchtet.



In gemeinsamer Anstrengung vier international renommierter

Institutionen vereint die Ausstellung ca. 500 Leihgaben von über 200

KünstlerInnen zu einem Panorama der gesamteuropäischen

Kunstentwicklung auf beiden Seiten des historischen Eisernen

Vorhangs. Je nach ihrer Geschichte und geografischen Lage setzen die

vier Ausstellungshäuser verschiedene Schwerpunkte. Im ZKM, das sich

in einer seiner Programmlinien auf die experimentellen künstlerischen

Entwicklungen der 1950er- und 1960er-Jahre fokussiert, erfährt die

Ausstellung eine eigenständige Akzentuierung und Erweiterung.

Vertreter der westlichen Neo-Avantgarden wie Zero, Nul oder Groupe de

Recherche d'Art Visuel treten im ZKM nun erstmalig im Kontext

parallel entstandener osteuropäischer und russischer neuer Tendenzen

- wie die Nove Tendencije oder die Gruppe Dvizhenie - in Erscheinung.

Neue auf Innovation, Freiheit des Individuums, Wagnis und Widerstand,

Forschung und Experiment setzende Narrative für Europa werden



sichtbar.







