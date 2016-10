Kalender 2017 - STADTSZENEN Modern und dekorativ

12 kunstvolle urbane Ansichten aus Europa und den USA begleiten durch das Jahr.

Kalender 2017 von Melanie Viola - STADTSZENEN Modern und dekorativ - Titelseite

(firmenpresse) - Die Berliner Künstlerin Melanie Viola hat für das Jahr 2017 einen Kalender mit ihren aktuellen modernen und dekorativen Werken veröffentlicht. Hierbei sind Szenen weltbekannter Städte in einem farbenfrohen Stil zu erleben.



Vom CALVENDO-Verlag gibt es Wandkalender in einer Größe von A2 bis A4 sowie Tischkalender in A5. Es sind Collagen, Mehrfachbelichtungen und Momentaufnahmen aus New York City, London, San Francisco, Paris, Chicago, Amsterdam, Venedig und Berlin zu erkunden. Malerisch wirkende Passagen, raffinierte Farbakzente, typografische Elemente und grafische Nuancen finden in den urbanen Bildern eine bemerkenswerte Kombination.



Ein zeitgenössischer und origineller Kalender. Interessierte können sich über die Künstlerin auf ihrer Homepage www.melanieviola-fotodesign.de einen Eindruck über ihre Werke verschaffen. Von dort gibt es einen direkten Link zu den einzelnen Kalenderblättern. Wer auf der Suche nach einem Kalender für das nächste Jahr ist, hat mittlerweile eine Auswahl von über 310 Titeln verschiedenster Kategorien.







http://www.melanieviola-fotodesign.de



Die Berliner Künstlerin Melanie Viola präsentiert ihre Werke in einem individuellen, modernen und dekorativen Stil. Von vielen bekannten Orten der Welt bestehen Serien, die landestypische Szenen und Wahrzeichen aufzeigen. Die Motive sind oft nur schemenhaft zu erkennen, aber dennoch sofort zuzuordnen. Malerisch wirkende Passagen, moderne Farbakzente und grafische Nuancen finden in den Werken eine einzigartige Kombination. Horizontale und vertikale Strukturen entwickeln in den Bildern zugleich eine rasante Dynamik. Die Serien werden u.a. mit dem Titel "City-Art", "City-Shapes”, "Digital-Art" oder „Modern-Art“ bezeichnet. Grafische Elemente, geometrische Formen und Typografie spielen insbesondere in Ihren aktuellen Werken eine besondere Rolle.



Neben den kunstvollen Motiven existieren zahlreiche Fotografien. Das umfangreiche Portfolio zeigt urbane Architektur- und Stadtmotive sowie Natur- und Landschaftsaufnahmen.



Wandbilder werden international auf den unterschiedlichsten Materialien wie z.B. Leinwand, Poster, Alu-Dibond, Forex und Acrylglas angeboten. Zudem gibt es eine große Auswahl an Kalendern. Mittlerweile sind über 310 Titel erschienen. Eine Aufstellung kann auf ihrer Homepage eingesehen werden. Im Sortiment befinden sich des Weiteren viele Wohnaccessoires, wie Kissen, Wanduhren und Vorhänge.



Melanie Viola Fotodesign

Melanie Viola

Melanie Viola Fotodesign

Knobelsdorffstraße 94

14050 Berlin

Telefon +49 (0) 172-4477805

Email: contact(at)melanieviola-fotodesign.de

http://www.melanieviola-fotodesign.de



Alle Seiten des Kalenders "STADTSZENEN Modern und dekorativ" können beim CALVENDO Verlag eingesehen werden: http://www.calvendo.de/galerie/stadtszenen-modern-und-dekorativ/?s=STADTSZENEN%20&type=0&format=0&lang=1&kdgrp=0&cat=0&



Kalender kann gerne als PDF zur Verfügung gestellt werden.



