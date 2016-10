DAF Transport Efficiency: Höhe Rentabilität bei niedrigen Kosten

(firmenpresse) - Im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge 2016 in Hannover warf DAF das Licht aufs Thema "DAF Transport Efficiency". Namhaften Produkten, die neue Qualitätsstandards unter niedrigen Betriebskosten und hohen Leistungen setzen, wurden in Halle 17 dargestellt. Komplexe Transportlösungen von DAF gewährleisten mehr Effizienz und maximale Rentabilität pro Kilometer.



DAF Connect



DAF Connect ist ein Fuhrpark-Management-System, das in der Echtzeit notwendige Informationen hinsichtlich der Leistungen von Fahrzeugen und Fahrern dem Anwender liefert. Auf dem Online-Dashboard, das nach Bedürfnissen und Wünschen der Kunden konfiguriert werden kann, sind Daten zu Fahrzeugstandort, Kraftstoffverbrauch, Kilometerstand, Fuhrparkauslastung und Fehlzeit zur Anschauung gebracht.



Außerdem ist es möglich, ausführliche Berichte über den Kraftstoffverbrauch mit aktuellen und angesammelten Angaben zu bekommen und Verbrauchsdaten von einzelnen Fahrzeugen oder Fahrern miteinander zu vergleichen. Dank der Live Fleet View Funktion kann den Betriebseinsatz mit der Rücksicht auf die zurückgelegte Fahrstrecke und Fahrzeit optimiert geplant werden. In Fällen der Abweichung bezüglich der Geschwindigkeit, Fahrroute, des Standortes oder Kraftstoffverbrauchs werden die Anwender benachrichtigt, wodurch notwendige Maßnahmen zur Leistungsoptimierung der ganzen Flotte sofort vorgenommen werden.



DAF Connect optimiert die Fahrzeugverfügbarkeit, reduziert Betriebskosten und verbessert die Logistik. Dabei ermöglicht die Funktion Reparatur- und Wartungsarbeiten effizient zu planen und persönliche Hinweise von DAF-Spezialisten zu erhalten. "Mit DAF Connect stoßen wir das Fenster nach der neuen Ära der Kundenunterstützung und dem höchstmöglichen Gewinn pro Kilometer auf", erläuterte Richard Zink, Vorstandsmitglied von DAF Trucks und verantwortlich für Marketing und Vertrieb.



Ab dem vierten Quartal 2016 wird DAF Connect lieferbar. Dieses System ist durch seine Sicherheit, hohe Geschwindigkeit der Angabenverarbeitung, Benutzerfreundlichkeit und Vergleichfunktion der einzelnen Fahrzeuge mit einander gekennzeichnet. "Wir arbeiteten mit führenden und unabhängigen Lieferanten von Flottenmanagementsystemen, um eine offene Plattform zu entwickeln. Das ist besonders wichtig für aus Nutzfahrzeugen von DAF und anderen Herstellern bestehenden Fuhrparke, die in Flottenmanagementsysteme investierte", so Richard Zink.





PACCAR PX-5 und PX-7 für DAF LF und CF Reihen



Entsprechend dem DAF Transport Efficiency Konzept präsentierte der Nutzfahrzeughersteller weiterentwickelte Versionen der populären DAF Sattelzugmaschinen (www.alle-lkw.de/szm/daf) der LF und CF Serien mit PACCAR PX Motoren. Dank dem höheren Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen sind der zusätzliche Komfort für den Fahrer und gesunkene Kraftstoffverbrauch erhältlich. Die Motorenverbesserungen mit neuen stärken Antriebssträngen verringern die Motordrehzahlen bei 85 km/h um bis zu 300 U/min und senken den Kraftstoffverbrauch um bis zu 4%.



Die neue Software und ein optimiertes Wärme- und Luftmanagement erhöhen das Drehmoment für hocheffizienten und sicheren PACCAR PX-5 mit dem 4,5 Liter- Hubraum und PX-7 mit 6,7 Litern um bis zu 12%. Damit erreicht das maximale Drehmoment des 4-Zylinder-PACCAR PX-5 für die LF-Reihe 850 Nm bei 1 000-1 500 U/min, des PX-7 für beiden Baureihen -1 200 Nm bei 1 100-1 700 U/min.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://alle-lkw.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Truck1.eu ist eine Internet-Plattform vom Ein-und Verkauf von verschiedenen Nutzfahrzeugen (LKW, Sattelzugmaschinen, Transporter, Busse, Bau- und Landmaschine usw.) und auch Anbau- und Ersatzteilen. Die Webseite gewährleistet ihren Kunden eine große Angebotspalette und gleichzeitig dient als Verkaufsplattform für Händler. Die breite Angebotspalette ermöglicht das erforderliche Fahrzeug auszuwählen. Im Truck1-Katalog wird die Technik von den führenden europäischen Herstellern wie DAF, MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, IVECO usw. vorgestellt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SIA Truck1.eu

PresseKontakt / Agentur:

SIA Truck1.eu

Anton Vasilevsky

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

mail(at)alle-lkw.de

+371 648 816 33

http://alle-lkw.de



Datum: 11.10.2016 - 09:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1410513

Anzahl Zeichen: 3487

Kontakt-Informationen:

Firma: SIA Truck1.eu

Ansprechpartner: Anton Vasilevsky

Stadt: Riga

Telefon: +371 648 816 33





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung