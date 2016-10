MyGaySugardaddy.eu feiert den Coming Out Day

MyGaySugardaddy.eu steht fest hinter gleichen Rechten für Schwule und Lesben. Jedem Menschen steht es zu, zu lieben, wen er möchte, ohne aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiert zu werden.

(firmenpresse) - Worum geht es beim Coming Out Day?

Am 11. Oktober ist die LGBT Community dazu aufgerufen, international ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen und für die gesellschaftlichen Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften einzutreten. Anders als bei großen Gay Pride Veranstaltungen, wie dem Christopher Street Day, steht weniger eine ausgelassene Party im Vordergrund, sondern vielmehr das Brückenbauen zu anderen Teilen der Bevölkerung. Schwule und Lesben werden dazu eingeladen, ihre individuellen Coming Out Geschichten zu teilen, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen und sich als normale Mitglieder der Gesellschaft zu zeigen, um Vorurteile abzubauen.



Wie ist der Coming Out Day entstanden?

Der National Coming Out Day hat - genau wie Gay Pride bzw. der CSD - seinen Ursprung in den USA. Am 11. Oktober 1987 nahmen Aktivisten und insgesamt über 500.000 Teilnehmer an einem Umzug für LGBT-Rechte teil. Später hat sich daraus der Coming Out Day mit dem Ziel entwickelt, Vorurteilen und Ängsten gegenüber Homosexuellen entgegenzuwirken.



MyGaySugardaddy.eu unterstützt den Coming Out Day

MyGaySugardaddy.eu steht fest hinter gleichen Rechten für Schwule und Lesben. Jedem Menschen steht es zu, zu lieben, wen er möchte, ohne aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiert zu werden. MyGaySugardaddy.eu tritt für eine aufgeschlossene, moderne und tolerante Gesellschaft ein, in der vielfältige und auch alternative Beziehungsmodelle ganz selbstverständlich ihren Platz haben. Aus diesem Grund verschenkt MyGaySugardaddy.eu zur Feier des Coming Out Day eine exklusive dreimonatige VIP Mitgliedschaft.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mygaysugardaddy.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MyGaySugardaddy.eu ist für Männer konzipiert, die spontan und modern unterwegs sind sowie Freude daran haben, ihre Interessen und Vorlieben mit Gleichgesinnten zu teilen. In der Community finden sie dafür die nötige Mobilität. Die Mehrzahl der User bewegt sich in einem Alter zwischen 21 und 45 Jahren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

MyGaySugardaddy

PresseKontakt / Agentur:

MyGaySugardaddy.eu

Max Lehmann

Märkische Straße 60

44141 Dortmund



Email: presse(at)mygaysugardaddy.eu

Tel: 0231-79919742

Datum: 11.10.2016 - 09:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1410534

Anzahl Zeichen: 1880

Kontakt-Informationen:

Firma: MyGaySugardaddy

Ansprechpartner: Max Lehmann

Stadt: Dortmund

Telefon: 0231-79919742



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 11.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung