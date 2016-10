Ausrüstung bequem und sicher transportieren

- Rollen der K 424 XC von ZARGES erleichtern den Transport der Ausrüstung- Robust, stabil und langlebig

(firmenpresse) - Das Problem kennen Taucher nur zu gut: Der Weg zum See oder dem Strand ist steinig und unwegsam, doch irgendwie muss die Ausrüstung da hin. Mit der Mobil-Box K 424 XC bietet ZARGES, seit Jahrzehnten Europas führender Hersteller von Aluminium-Kisten, jetzt eine Lösung, mit der Taucher ihre Ausrüstung sicher und bequem transportieren können. Ein ausziehbarer Griff sowie funktionale Rollen machen es möglich.



Klaus H. ist 2. Vorsitzender des Tauchclub Aquarius Schongau. Seit einiger Zeit hat er eine der neuen Mobil-Boxen von ZARGES und ist begeistert. "Die ganze Ausrüstung passt rein", sagt der auch als Übungsleiter tätige Hobbytaucher. Anzug, Flasche und viele Kleinteile können in der Aluminium-Kiste sicher und gut verstaut werden. Und auch der Transport ist einfach: Dank eines integrierten, ausziehbaren Griffes und der integrierten Rollen kann die stabile Kiste, die in sechs verschiedenen Größen erhältlich ist, einfach gezogen werden. Für unwegsames Gelände bietet ZARGES optional sogar luftbefüllte Gummiräder mit einem Durchmesser von 220 Millimetern an. "Damit ist der Transport über Schotter, Sand oder Wiesen problemlos möglich", freut sich der Taucher.



Besonders praktisch ist die Mobilbox auch dann, wenn Taucher auf Reisen gehen. Beim Transport der Ausrüstung im Flugzeug ist alles sicher verstaut und vor Beschädigungen gut geschützt. Mit Schlössern kann die Box zudem sicher verschlossen werden. "Und vom Flieger geht es dank der Rollen dann ganz schnell zum Tauchspot", freut sich der Hobbytaucher, der auch die hohe Stabilität der Aluminium-Kisten schätzt: "Da kann man sich auch mal draufsetzen oder die Box als Tisch benutzen".



ZARGES-Boxen werden seit fast 60 Jahren in vielen Bereichen eingesetzt: In der Logistik der Bundeswehr oder bei Expeditionen, als Transportverpackung oder für die sichere Lagerung, als Werkzeug- und Montagekiste genauso wie im Außendienst. Die Boxen können dank speziell geformter Ecken problemlos und stabil gestapelt werden. Der Werkstoff Aluminium sowie die hochwertige Verarbeitung sorgen nicht nur für geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität, sondern auch für eine extreme Langlebigkeit, auch bei hoher Beanspruchung.



Die ZARGES-Boxen sind über den Fachhandel zu beziehen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.zarges.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ZARGES ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Weilheim in Oberbayern. Innovative Technologien, kreative und sichere Produkte sowie die jahrzehntelange Erfahrung mit dem hochwertigen Werkstoff Aluminium machen ZARGES zu einem führenden Unternehmen in den drei großen Geschäftsbereichen Steigen - Verpacken, Transportieren, Lagern - Spezialkonstruktionen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Zarges GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Fröhlich PR GmbH

Carmen Bloß

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

c.bloss(at)froehlich-pr.de

0921 75935-57

http://www.zarges.de



Datum: 11.10.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1410539

Anzahl Zeichen: 2409

Kontakt-Informationen:

Firma: Zarges GmbH

Ansprechpartner: Carmen Bloß

Stadt: Weilheim

Telefon: 0921/75935-57





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung