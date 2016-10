Wintertourismus hat Zukunft - VIDEO

(ots) - Auch wenn gesellschaftliche und klimatische

Veränderungen gleichermaßen permanente wie intelligente

Anpassungsstrategien erfordern - nicht nur der aktuelle

Lokalaugenschein im Tiroler Paznaun macht deutlich: Die Wintersaison

bringt Wohlstand in die Täler des Alpenraums, ermöglicht Entwicklung

und schafft Zukunftsperspektiven.



Heute zählt der Alpenraum 158 Mio. Skifahrer, knapp 50% des

Aufkommens weltweit. Mit durchschnittlich 30% höheren Tagesausgaben

als im Sommer ist der Winter Wertschöpfungstreiber. Das wird auch

beim Lokalaugenschein vor dem diesjährigen Winterstart in Tiroler

Paznaun deutlich. Ischgl bewegt: Nicht nur Gäste aus aller Welt,

sondern vor allem Umsatz, von dem das ganze Land profitiert.

Wertschöpfung von dem die Menschen hier leben.



Die gesamte Region Tirol ist eine Tourismushochburg - kein anderes

österreichisches Bundesland verzeichnet so viele Nächtigungen wie das

selbsternannte Herz der Alpen. Die Wertschöpfung im Land wird auf 4,5

Milliarden Euro geschätzt. Damit wird jeder dritte Euro in Tirol

direkt oder indirekt in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

verdient. Und jeder vierte Vollarbeitsplatz in Tirol wird vom

Tourismus geschaffen. Die Branche sorgt auch in Zeiten globaler

Finanzturbulenzen für wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand in den

Tälern.



Im Tiroler Paznaun wird deutlich, dass die Vorbereitungen für die

nächste erfolgreiche Wintersaison auf Hochtouren laufen. Und das

sichert Arbeitsplätze und der heimischen Bevölkerung eine gesunde

wirtschaftliche Basis. Über 400 Mio. Euro investierte hier allein die

Silvrettaseilbahn AG von 1989 bis heute. 80% der Aufträge werden im

eigenen Land vergeben und 570 Mitarbeiter beschäftigt. Der Anteil des

Tourismus am Gesamtumsatz der Region ist mit über 70% sehr hoch - und

macht deutlich, dass die Erfolge im Tourismus im Paznaun die



Lebensgrundlage der hier lebenden Menschen sichern. Der Winter als

Jahrhundertglück - der Tourismus als Wohlstandsmotor. Hier im Tiroler

Paznaun geht diese Gleichung wie in vielen anderen Alpentälern auf -

und ist nach wie vor gültige Erfolgsformel einer modernen,

zukunftsorientierten Branche, die ihre Anpassungsfähigkeit seit

Jahrzehnten erfolgreich unter Beweis stellt.



