Erhöhung EEG-Umlage 2017: Deutsche zahlen bis zu 811 Mio. Euro mehr für Strom

Stromrechnung einer vierköpfigen Familie steigt 2017 um bis zu 31

Euro / Mehrbelastung für Singles von bis zu 13 Euro p. a. / Wechsel

aus der Stromgrundversorgung zu einem Alternativanbieter spart im

Schnitt 345 Euro p. a.



2017 werden deutsche Haushalte rund 811 Mio. Euro (inkl. MwSt.)

mehr für Strom bezahlen müssen als 2016.* Grund ist der erneute

Anstieg der EEG-Umlage. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter

Berufung auf die Netzbetreiber berichtet, steigt die Umlage zur

Förderung erneuerbarer Energien von 6,354 Cent auf 6,88 Cent pro kWh

(netto).**



Für einen Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000

kWh steigt die jährliche Belastung durch die höhere EEG-Umlage um 31

Euro (brutto). Singlehaushalte (2.000 kWh p. a.) müssen im kommenden

Jahr 13 Euro mehr für Strom bezahlen.***



"Wir raten Verbrauchern zu einem Anbieterwechsel, um trotz

Erhöhung der EEG-Umlage bei den Stromkosten zu sparen", sagt Dr.

Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal

CHECK24.de. "Durchschnittlich ist für eine vierköpfige Familie bei

einem Wechsel aus der Grundversorgung eine Ersparnis von 345 Euro im

Jahr möglich."



Höhere EEG-Umlage 2017 kostet deutsche Haushalte bis zu 811 Mio.

Euro mehr als 2016



Die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien steigt 2017

erneut - von 6,354 auf 6,88 Cent pro kWh (netto). Im Vergleich zu

2016 werden deutsche Haushalte im kommenden Jahr dadurch mit bis zu

811 Millionen Euro (inkl. MwSt.) mehr belastet.



Wenn die Versorger die Erhöhung der EEG-Umlage in vollem Umfang an

die Verbraucher weitergeben, zahlt ein Vierpersonenhaushalt

(Verbrauch 5.000 kWh p. a.) acht Prozent bzw. 31 Euro pro Jahr mehr

für Strom. Auf der jährlichen Stromrechnung der Familie macht damit

allein die EEG-Umlage 409 Euro (brutto) aus.





Für Singlehaushalte mit einem Jahresverbrauch von 2.000 kWh

verteuert sich der Strom ebenfalls um acht Prozent bzw. 13 Euro. Rein

für die EEG-Umlage werden damit 164 Euro (brutto) im Jahr fällig.



Stromanbieterwechsel aus der Grundversorgung spart im Schnitt 345

Euro pro Jahr



Zwar haben Verbraucher auf steigende Umlagen keinen Einfluss, ihre

Stromrechnung können sie trotzdem reduzieren: Durch einen Wechsel aus

der Stromgrundversorgung zu einem Alternativanbieter zahlt eine

vierköpfige Familie durchschnittlich 345 Euro pro Jahr weniger und

verringert ihre Stromrechnung damit um 23 Prozent.



*Berechnungsgrundlage: Stromverbrauch von Privathaushalten in

Deutschland: rund 129,6 Mrd. kWh (2015); Quelle: Bundesverband der

Energie- und Wasserwirtschaft e. V.: http://ots.de/AVOUx, aufgerufen

am 04.10.2016. Erhöhung der EEG-Umlage um 0,526 Cent/kWh netto;

Berechnung: 129,6 Mrd. kWh/Jahr * 0,526 Cent/kWh = 681,7 Mio. Euro +

19 % MwSt = 811,2 Mio. Euro Mehrkosten (brutto).



**Quelle: http://ots.de/al3sU, aufgerufen am 11.10.2016



***Berechnungsbeispiel Familie: 5.000 kWh/Jahr Verbrauch * 0,526

Cent/kWh (Mehrkosten durch Erhöhung der EEG-Umlage) = 26,30 Euro

(netto) + 19 % MwSt = 31,30 Euro (brutto) Mehrkosten im Jahr.

Berechnung für den Singlehaushalt äquivalent mit einem

Jahresverbrauch von 2.000 kWh.



