Prospektfehler beim HGA Mitteleuropa V: Landgericht Heilbronn verurteilt Kreissparkasse zur Rückabwicklung

(ots) - Das Landgericht Heilbronn hat mit Urteil vom 30.

September 2016 - 6 O 281/16 - die Kreissparkasse Heilbronn

verurteilt, einem von HAHN Rechtsanwälte vertretenen Kläger

Schadensersatz zu leisten. Dieser hatte sich im Jahr 2006 nach

Beratung durch die Kreissparkasse in Höhe von 25.000,- Euro am

geschlossenen Immobilienfonds HGA Mitteleuropa V GmbH & Co. KG

beteiligt.



Das Landgericht stellt in seinem Urteil fest, dass die

Kreissparkasse Heilbronn den Kläger nicht richtig beraten hat. Die

Kreissparkasse hat sich im Prozess darauf berufen, dem Kläger alle

wesentlichen Fakten zum Fonds anhand des Fondsprospektes erläutert zu

haben. Der Fondsprospekt sei aber fehlerhaft, so das Landgericht.

Kapitalmäßige und personelle Verflechtungen zwischen der Verkäuferin

der Fondsimmobilien, der IVG Immobilien AG und der Mutter der

Fondsinitiatorin, der HSH Nordbank AG, wurden im Prospekt nicht

dargestellt. Der Auffassung der Kreissparkasse, dass insoweit keine

Pflicht zur Aufklärung bestanden habe, ist das Landgericht

entgegengetreten und führt aus, dass wegen der bestehenden Gefahr

einer Interessenskollision auf die Verflechtungen hätte hingewiesen

werden müssen. Die auf dem Fondsprospekt fußende Beratung der

Kreissparkasse sei mithin unzureichend gewesen. Es sei davon

auszugehen, dass der Kläger sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung nicht

am Fonds beteiligt hätte. Die daraus folgenden Ansprüche des Klägers

auf Rückabwicklung seien auch nicht verjährt.



Das Landgericht Heilbronn hat dem Kläger 22.875,- Euro nebst

Zinsen zugesprochen. Hinsichtlich der in Abzug gebrachten

Ausschüttungen hat das Landegericht die Kreissparkasse verpflichtet,

den Kläger von eventuellen Rückforderungen freizustellen. Weiterhin

wurde festgestellt, dass die Kreisparkasse dem Kläger nicht nur die

Kosten des Prozesses, sondern auch seine vorgerichtlichen



Anwaltskosten zu erstatten hat.



"Wichtig ist dieses Urteil auch für andere Anleger der HGA

Mitteleuropa V GmbH & Co. KG, weil die Ausführungen zur

Prospektfehlerhaftigkeit auch auf andere Fälle übertragbar sind",

stellt Fachanwalt Murken-Flato von HAHN Rechtsanwälte fest. Unbedingt

zu beachten sei aber die Verjährung. Diese endet taggenau zehn Jahre

nach der Beitrittsannahme. HAHN Rechtsanwälte empfiehlt jedem

Anleger, bei dem diese Frist noch nicht abgelaufen ist, sich

hinsichtlich der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

anwaltlich beraten zu lassen.







Pressekontakt:

Hahn Rechtsanwälte PartG mbB

RA Lars Murken-Flato

Marcusallee 38

28359 Bremen

Fon: +49-421-246850

Fax: +49-421-2468511

E-Mail:

lars.murken(at)hahn-rechtsanwaelte.de

http://www.hahn-rechtsanwaelte.de



