Galaktischer Genuss! "The Taste" ab morgen, 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

Galaktischer Genuss! "The Taste" ab morgen, 20:15 Uhr in SAT.1



Schwarz-weiße Kakao-Ravioli mit Portwein-Kirsch-Ragout,

Ibérico-Schwein mit Sellerie frites und Sellerieperlen, Mille Feuille

mit Crème anglaise, Nougat und Apfelkompott, geschmorter Pulpo an

Lorbeer-Jus mit Schweinebauch und Speckluft - die "The Taste"-Jury

erwartet ab morgen, um 20:15 Uhr in SAT.1 eine Reise in völlig neue

Genuss-Galaxien! 16 Profi- und Hobbyköche aus dem ganzen Land können

bei Deutschlands größter Koch-Show im Rennen um den perfekten Löffel

dabei sein. Wer schafft es, sich einen der begehrten Plätze in einem

der Teams um die Star-Köche Cornelia Poletto, Alexander Herrmann,

Frank Rosin und Roland Trettl zu erkochen? Welcher der Kandidaten

gewinnt die vierte Staffel von "The Taste" und nimmt 50.000 Euro mit

nach Hause?



The Taste ab 12. Oktober 2016, mittwochs, 20.15 Uhr in SAT.1



Foto: © SAT.1/Arne Weychardt



