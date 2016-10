Der Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs e.V. fordert absolutes Abschiebeverbot der afghanischen Hindus& Sikhs

(ots) - Der Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs

e.V. weist die deutsche Öffentlichkeit und Politik seit längerer Zeit

darauf hin, dass der Schutz von religiösen Minderheiten, insbesondere

der afghanischen Hindus und Sikhs, im Rahmen des

Wiederaufbauprozesses offenbar in Vergessenheit geraten ist. Wie

allgemein bekannt ist, gehört der größte Teil der afghanischen

Bevölkerung dem Islam an. Eine kleine Minderheit bekennt sich zum

hinduistischen Glauben. Allerdings wird diese Minderheit schon seit

5000 Jahren, die in den Regionen des heutigen Afghanistans lebt,

gesellschaftlich diskriminiert, gefoltert, missachtet, geraubt,

verfolgt, ermordet und sogar vernichtet.



Alle Hindus und Sikhs werden in Afghanistan von der Bevölkerung,

den Extremisten sowie der Regierung nicht anerkannt. Die Regierung

ist nicht mal in der Lage, der Mehrheit der Bevölkerung (Muslime)

ausreichend Schutz anzubieten. Alle, die nicht zum Islam angehören,

sind für die Regierung und Bevölkerung Ungläubige. Vor allem in der

Religionsausübung werden die Hindus und Sikhs massiv behindert. Die

Regierung, sowie die islamische Bevölkerung erlaubt den Hindus und

Sikhs nicht mal ihre Leichen nach religiösen Ritualen zu verbrennen.

Aus dem Grund können die afghanischen Hindus und Sikhs kein

friedliches Leben in Afghanistan führen.



Erst vor kurzem ist ein junger Sikh in Jalalabad, im Osten

Afghanistans, auf brutale Art und Weise ums Leben gekommen. Es waren

unbekannte Personen, die als Sicherheitskräfte uniformiert waren, die

in das Haus des jungen Mannes eingedrungen sind und ihn mitgenommen

haben. Auf einer brutalen Weise haben die Unbekannten den ca.

30-jährigen Mann erschossen und die Leiche am folgenden Tag vor dem

Sikh-Tempel geworfen.



Daraufhin wurde die Leiche von den Mitgliedern der Sikh-Gemeinde

zur Polizeiwache gebracht, die eigentlich für Recht und Gerechtigkeit



zuständig ist. Anstatt Mitgefühl zu zeigen, wurden diese allerdings

beleidigt und weggeschickt. Somit wird deutlich, dass die Regierung

keinen Schutz den dort lebenden Hindus und Sikhs gewährt bzw.

gewähren möchte. Die Lage für die Hindus und Sikhs in Afghanistan ist

somit prekär und sehr besorgniserregend. Wir als Zentralrat der

afghanischen Hindus und Sikhs in Deutschland e.V. wollen unser

Anliegen äußern und bitten die deutsche Regierung, dass das

abgeschlossene Abkommen mit der afghanischen Regierung hinsichtlich

der Minderheit besonders beachtet wird. Eine Abschiebung für einen

Hindu oder Sikh ist wie eine Einladung zum Hinrichten.



Mit der Abschiebung nimmt die europäische Union und auch die ganze

Welt die Gefahr auf sich, dass weiterhin Hindus und Sikhs in

Afghanistan gefoltert bzw. ermordet werden.



Der Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs e. V. fordert

daher die Abschiebung, besonders für die Minderheit der afghanischen

Hindus und Sikhs, nach Afghanistan auszusetzen.







