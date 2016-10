Digitaler Immobilienmakler Maklaro neuer Partner des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter (DDIV)

Seit dem 1. August ist der größte deutschlandweit agierende Immobilienmakler Maklaro ein Kooperationspartner des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter (DDIV).

(firmenpresse) - Der größte deutschlandweit agierende digitale Immobilienmakler für Wohneigentum, Maklaro GmbH, und der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. (DDIV) haben eine Partnerschaft geschlossen. Seit dem 1. August ist das Unternehmen Kooperationspartner des DDIV und bietet den Haus- und Immobilienverwaltungen des Netzwerks seine ganzheitlichen, digitalen Dienstleistungen rund um den Immobilienverkauf an. Dazu gehört ein Rundum-Sorglos-Service, von der Objektaufnahme über die Interessentengewinnung und -betreuung bis zur Kaufabwicklung.



Nikolai Roth, Geschäftsführer und Gründer von Maklaro: "Wir freuen uns, dass wir den DDIV als Partner und Sprachrohr für die Hausverwalter gewinnen konnten. Mit unseren innovativen Maklerdienstleistungen und unserer technologischen Expertise können wir Immobilienverwalter und deren Kunden gezielt bei dem komplexen Prozess des Immobilienverkaufs unterstützen. Unser Ziel ist es, den Verkauf schneller, einfacher und moderner zu gestalten."



Auch Martin Kaßler, Geschäftsführer des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter e.V., sieht in der neuen Partnerschaft eine zukunftsträchtige Perspektive: "Unser Ziel der Partnerschaft mit Maklaro ist es, auf die fortschreitende Digitalisierung der Immobilienbranche optimal vorbereitet zu sein. Die digitalen Services unseres neuen Partners empfehlen wir deshalb gerne an unsere Hausverwalter."







