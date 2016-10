Schutz vor Telefonbetrug: Lloyds führt als erstes Unternehmen in Europa die hochmoderne Technologie von Pindrop ein

(ots) - Die Lloyds Banking Group führt als erstes

Unternehmen in Europa eine neue Technologie ein, um ihre 30 Millionen

Kunden vor Telefonbetrügern zu schützen.



Die patentierte Phoneprinting[TM]-Technologie wurde von Pindrop

entwickelt, einem Unternehmen, das sich auf die Bekämpfung von

Callcenter-Betrug spezialisiert hat. Die Technologie erstellt einen

"Audio-Fingerabdruck" jedes Anrufs, indem sie 147 einzigartige

Anrufmerkmale analysiert - zum Beispiel Ort, Hintergrundgeräusche,

Nummernhistorie und Anruftyp - um so vor ungewöhnlichen Aktivitäten

zu warnen, potenziellen Betrug zu ermitteln und kriminelle Anrufer zu

stoppen. Die Kunden selbst müssen keine zusätzlichen Informationen

bereitstellen.



Die Phoneprinting[TM]-Technologie bietet den Kunden Schutz vor den

neuesten Taktiken, die Betrüger einsetzen, um ihre Anrufe zu tarnen

und Personen zu manipulieren. Dazu zählen etwa Call ID Spoofing,

Stimmverfremdung und Social Engineering. Als Mitglied der von der

britischen Regierung eingesetzten Joint Fraud Taskforce will die

Lloyds Banking Group Erkenntnisse gewinnen und austauschen, die dazu

beitragen können, Kriminelle vor Gericht zu bringen.



Die Gruppe wird die Software Anfang nächsten Jahres flächendeckend

bei der Lloyds Bank, der Halifax Bank sowie der Bank of Scotland

einführen.



Zahlen der britischen Interessengemeinschaft Financial Fraud

Action (FFA) zeigen, dass Kunden britischer Finanzdienstleister im

Jahr 2015 755 Millionen GBP durch Finanzbetrug verloren haben. Und

laut einer Untersuchung, die Pindrop Labs vor kurzem durchführte,

verfolgt derzeit einer von 700 Anrufen bei den Kontaktcentern

britischer Finanzdienstleister betrügerische Zwecke. In den USA hat

die Phoneprinting[TM]-Technologie bereits dazu beigetragen,

Betrugsschäden in Millionenhöhe zu verhindern und zugleich die



Anrufzeiten zu verkürzen sowie das Kundenerlebnis zu verbessern.



Mit diesem Schritt verstärkt die Lloyds Banking Group ihre

Vorkehrungen gegen Betrug, um die Konten und Identitäten der Kunden

noch besser zu schützen.



Dazu Martin Dodd, Group Telephony Managing Director, Lloyds

Banking Group: "Der Schutz unserer Kunden, ihres Gelds und ihrer

Daten hat für uns höchste Priorität. Die Investition in bahnbrechende

Technologien ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir treffen, um

potenzielle Betrüger zu stoppen. Durch unsere Partnerschaft mit

Pindrop können wir unsere mehrschichtigen Abwehrmaßnahmen weiter

verstärken und in diesem wichtigen Bereich weiter Maßstäbe für die

Branche setzen."



Matt Peachey, VP & General Manager International, Pindrop,

erläutert: "Unsere Phoneprinting[TM]-Technologie ist hoch belastbar

und kann die Audiomerkmale eines Anrufs sehr schnell ermitteln und

analysieren, um herauszufinden, ob ein Anrufer verdächtig ist. Die

Technologie kann auch feststellen, ob mehrere Anrufer mit derselben

Telefonnummer in Verbindung stehen, was die Erkennung und Verfolgung

krimineller Organisationen ermöglicht. So werden betrügerische

Aktivitäten aufgedeckt, bevor sie zum Problem werden - sowohl für das

Unternehmen als auch den Kunden - und zugleich wird ein positives

Kundenerlebnis gefördert."



"Mit dieser Implementierung setzt die Lloyds Banking Group im

europäischen Bankensektor Maßstäbe."



Mike Haley, Deputy Chief Executive bei den

Betrugsbekämpfungsexperten Cifas, erklärt: "Banken sind zunehmend

gefordert, zusätzliche Garantien zu geben, dass die Daten und Gelder

ihrer Kunden geschützt bleiben - umso mehr, als die Kanäle, über die

kommuniziert wird, in den letzten Jahren vielfältiger geworden sind.

Wir begrüßen stets Initiativen von Unternehmen, die Sicherheit ihrer

Kunden effektiv zu erhöhen, und so ist es für den britischen

Bankensektor außerordentlich positiv, wenn die Lloyds Banking Group

jetzt mit Pindrop zusammenarbeitet und wichtige Schritte einleitet,

um eine zusätzliche Sicherheitsschicht für Kundentelefonate zu

schaffen. Auch wenn viele Kunden heute Online-Banking nutzen, sind

Telefonate weiterhin erforderlich, und dieser Kanal darf nicht zum

schwächsten Glied werden."



"Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Konsumenten auch selbst

wachsam bleiben und sich vorausschauend vor betrügerischen

Aktivitäten schützen. Neben bedeutenden Investitionen, die

Unternehmen wie die Lloyds Banking Group tätigen, müssen auch die

Konsumenten ihren Teil beitragen, um zu gewährleisten, dass Betrug

vereitelt wird und sensible Daten privat bleiben."



Weitere Informationen über Pindrop erhalten Sie unter

www.pindrop.com







Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Susanne Sothmann

Tel. 089-747470580

Mail ssothmann(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: Pindrop, übermittelt durch news aktuell



Datum: 11.10.2016 - 09:45

Kontakt-Informationen:

Firma: Pindrop

