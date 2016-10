Kohle, Atom und Gas kommen Verbraucher anderthalb mal teurer als EEG-Umlage / Neue Studie errechnet "Konventionelle-Energien-Umlage"

(ots) - Stromkunden müssten 2017 auf jede verbrauchte

Kilowattstunde eine "Konventionelle-Energien-Umlage" von bis zu 10,8

Cent zahlen, wenn die versteckten Kosten für Kohle, Atom und Gas in

den Strompreis eingerechnet würden. Das hat das Forum

Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des

Ökoenergieanbieters Greenpeace Energy berechnet. Laut der Kurzanalyse

des FÖS summieren sich staatliche Fördergelder und gesellschaftliche

Folgekosten für konventionelle Energieträger wie Kohle und Atom im

kommenden Jahr voraussichtlich auf bis zu 38 Milliarden Euro. Diese

Mehrkosten konventioneller Energiequellen liegen damit etwa

anderthalb mal so hoch wie die Förderung für erneuerbare Energien,

die auf der Stromrechnung als EEG-Umlage transparent ausgewiesen

wird. "Obwohl der Anteil von Kohle und Atom im bundesdeutschen

Strom-Mix schrumpft, sind die Kosten für diese schmutzigen und

riskanten Energiequellen noch immer deutlich höher als die für den

Ökostrom-Ausbau", sagt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik und

Kommunikation bei Greenpeace Energy. Er fordert deshalb: "Wir

brauchen eine ehrliche und faire Debatte darüber, was unser Strom

wirklich kostet und wer diese Kosten in welchem Maße verursacht."



So profitieren Kohle- und Atomindustrie beispielsweise von

staatlichen Finanzhilfen, Förderungen und Steuervergünstigungen, die

aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Weil etwa die

Kernbrennstoffsteuer Ende 2016 ausläuft, erhalten die Betreiber von

Atomkraftwerken im kommenden Jahr allein dadurch eine

Steuervergünstigung in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Außerdem

müssen die Energiekonzerne für einen Großteil der externen Kosten der

konventionellen Stromerzeugung und deren Folgen nicht aufkommen. Dazu

gehören finanzielle Belastungen durch den Klimawandel sowie durch

Umwelt- oder Gesundheitsschäden. Diese Kosten übernehmen



Stromproduzenten nur teilweise - über Energiesteuern oder durch

Verpflichtungen im Rahmen des Emissionshandels. Der größte Teil

dieser Folgekosten wird auf die Allgemeinheit abgewälzt.



Für Stromkunden bleiben diese Belastungen intransparent, weil die

Kosten - anders als die EEG-Umlage - nicht im Strompreis enthalten

sind. "Würden die Subventions- und Umweltkosten der konventionellen

Energien nach EEG-Methode in die Stromrechnungen eingepreist, müssten

private Haushalte rechnerisch statt durchschnittlich etwa 29 Cent

dann rund 39 Cent für eine Kilowattstunde Strom bezahlen", sagt

Studienleiterin Swantje Fiedler vom FÖS. Die genaue Höhe der

EEG-Umlage für 2017 wird am 14. Oktober offiziell bekannt gegeben und

dürfte jüngsten Schätzungen zufolge unter sieben Cent liegen.



"Selbst unter Annahme eines erheblichen Anstiegs stellt die

EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien eine deutlich

geringere Belastung dar als die versteckten Kosten für Kohle und

Atom", so das Fazit von Swantje Fiedler. Die Wissenschaftler des FÖS

gehen in ihrer Studie davon aus, dass die Bruttostromerzeugung aus

konventionellen Energien 2017 bei rund 400 Terawattstunden (TWh)

liegt, was rund zwei Drittel der gesamten Stromerzeugung in

Deutschland ausmacht. "Ein funktionierender Erneuerbaren-Ausbau ist

das wirksamste Instrument, um die sehr viel höheren Folgekosten der

schmutzigen und gefährlichen konventionellen Energieträger in Zukunft

zu verringern", so Keiffenheim.



Die deutsche Bundesregierung erteilt politischen Forderungen,

wonach externe Folgekosten der konventionellen Energieträger stärker

von den Verursachern getragen werden müssten, bislang eine Absage.

Laut FÖS könnten sich die versteckten Kosten für konventionelle

Energien in der Zukunft sogar noch erhöhen - zum Beispiel, wenn die

Atommüllendlagerung oder die Renaturierung von Braunkohletagebauen in

Zukunft stärker als geplant vom Staat mitfinanziert werden.



Redaktioneller Hinweis: Die komplette Kurzanalyse des Forums

Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft steht zum Download bereit unter

www.greenpeace-energy.de/presse.html







