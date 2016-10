Lebe Deinen Traum-Wochenende in München

Am 22.-23.10.2016 nimmt Stephan Landsiedel, Inhaber von Landsidel NLP Training, alle Teilnehmer mit auf die Reise zu den eigenen Träume und Zielen.

(firmenpresse) - Das Lebe Deinen Traum Wochenende hilft den Teilnehmern auf powervolle und dynamische Art dabei, zu erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben, welche Ziele für sie erstrebenswert sind und wie sie diese erreichen können. Die Teilnehmer werden unter anderem die Wertehierarchie und die Macht der Glaubenssätze kennen lernen, um anschließend ihre eigenen Grenzen zu sprengen und einschränkende Glaubenssätze zu überwinden.



Auf dem Lebe Deinen Traum Wochenende werden zahlreiche Beispiele von Menschen vorgestellt, die ihre Träume verwirklicht haben. Dies hilft den Teilnehmern dabei, ihre eigenen Träume, Visionen und Ziele genau zu formulieren. Nach diesem Lebe Deinen Traum Wochenende wird den meisten Teilnehmern klarer sein, wer sie wirklich sind und wozu sie in der Lage sind. Zudem kann das Seminar die Teilnehmer bestärken, ihre eigenen Ziele mit großem Tatendrang erfolgreich zu erreichen. Das nächste Lebe Deinen Traum Wochenende findet von Samstag, 22.10.2016, bis Sonntag, 23.10.2016, in München statt. Alternativ steht bereits ein weiterer Termin für das Lebe Deinen Traum Wochenende in Frankfurt fest.

Termine und Orte



22.10. - 23.10.2016 in München

11.02. - 12.02.2017 in Frankfurt

Seminarzeiten:

Sa. 10:00 - 19:00 Uhr und So. 10:00 - 18:00 Uhr



Weitere Informationen und kostenpflichtige Anmeldung auf

Website zum Lebe Deinen Traum Wochenende (http://www.landsiedel-seminare.de/ldt)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.landsiedel-seminare.de



Keywords (optional):

Landsiedel NLP Training ist mit mehr als 25 Standorten Marktführer für klassische NLP-Ausbildungen. In kostenlosen Abendseminaren und durch vielfältige Online-Angebote können Interessierte NLP erleben, ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und ihre Kommunikation verbessern. Die dabei gewonnenen Kompetenzen können dann in umfassenden Ausbildungsprogrammen professionalisiert werden.

Die Vision des Unternehmers Stephan Landsiedel ist es, NLP für jeden bezahl- und erlebbar zu machen. Jede 6. NLP-Ausbildung in Deutschland wird aktuell bei Landsiedel gebucht (www.landsiedel-seminare.de).



Seit 2015 gibt Stephan Landsiedel in der Landsiedel Unternehmer-Akademie seine Erfahrungen als Unternehmer in Seminaren für Selbständige, Unternehmer und Gründungsinteressierte weiter.

Weitere Informationen unter www.landsiedel-unternehmer-akademie.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Landsiedel NLP Training

PresseKontakt / Agentur:

Landsiedel NLP Training

Christina Uhl

Friedrich-Ebert Straße 4

97318 Kitzingen

christina.uhl(at)landsiedel-seminare.de

09321-9266140

http://www.landsiedel-seminare.de



Kontakt-Informationen:

Firma: Landsiedel NLP Training

Ansprechpartner: Stephan Landsiedel

Stadt: Kitzingen

Telefon: 09321-9266140





