Berlin-Domains: So schnappen Sie sich eine Premium-Domain

(firmenpresse) - Ab 15. November gibt die Registry fast 8000 Premium Berlin-Domains frei. Darunter sind neben den Namen bekannter Berliner Straßen wie Hackesche Höfe, Hackescher Markt, Unter-den-Linden und Friedrichstrasse so schöne Namen wie amigo.berlin, behandlung.berlin und eiscafe.berlin. Diese Liste ist unter http://www.domainregistry.de/berlin-domains.html einsehbar. Die Preise erfahren Sie unter secura(at)domainregistry.de.



Warum Berlin-Domains? Eine aktuelle Studie von YouGov zeigt, daß drei von vier Deutschen regelmäßig online nach lokalen Angeboten suchen. Geographische Domains wie die Berlin-Domains bieten sich an, um die lokale Suche auf Google und anderen Suchmaschinen zu unterstützen Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:



"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den "Ai Intellectual Property Award 2016" als "Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



