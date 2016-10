Nimmt mein Kind oder Partner Drogen? Eine private Haaranalyse auf Drogen schafft Klarheit

Anonym und unbemerkt auf Drogen testen - so einfach gehts

Haaranalyse Drogen und Alkohol Bild@Fotolia

(firmenpresse) - Es gibt verschiedenen Tests für den privaten Gebrauch, mit dem man herausfinden kann, ob Drogenkonsum oder sogar schon ein Suchtverhalten vorliegt.

Mit einem Oberflächentest kann man verschiedene private Gegenstände des Betroffenen abwischen und so sehen, ob ein Kontakt mit Drogen besteht.

Will man den Betroffenen ohne sein Mitwissen testen, um einen ersten Verdacht zu erhärten, ist die Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol Mittel der Wahl. Hier kann man feststellen, ob bereits ein drogensüchtiges Konsumverhalten vorliegt. Haare aus der Haarbürste des Betroffenen oder gesammelte Haare reichen aus, um eine Analyse durchzuführen. Diese werden an das Labor geschickt und nach 10 Arbeitstagen liegt der Befund vor. Falls der Haartest positiv verläuft, liegt ein ernsthaftes Drogen- oder Alkoholproblem vor. Mit so einem Ergebnis sollte man alles daran setzten eine Therapie bzw. einen Entzug zu starten. Diese Art der anonymen Haaranalyse kann jeder ohne Bedenken durchführen und ist rechtlich unbedenklich. Gerichtlich darf der Befund jedoch nicht verwendet werden.



Für eine gerichtlich verwertbare Analyse bietet Bavarian Lifescience ebenfalls einen Service an. Informationen dazu findet man unter " Haaranalyse gerichtlich " auf der Homepage von Bavarian Lifescience Drogendetektive.com. Dort findet man ebenfalls Informationen zu den verschiedenen Drogentests und deren Nachweisfenstern. Mit dem einfachen und diskreten Online- und Telefonservice ist eine unkomplizierte und schnelle Abwicklung gesichert. Die Tests werden neutral verschickt und innerhalb von 1 - 2 Werktagen geliefert.



Für weitere Fragen und Informationen kann die Hotline 08031 391 2660 genutzt werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.drogendetektive.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bavarian Lifescience

Leseranfragen:

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.10.2016 - 11:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1410690

Anzahl Zeichen: 1888

Kontakt-Informationen:

Firma: Bavarian Lifescience

Ansprechpartner: Claudia Beitsch

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 08031-391 2529



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.