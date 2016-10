Ready for Enterprise: novomind iPIM mit ausgezeichneter Performance im Qualitäts- und Belastungscheck

novomind testet novomind iPIM in Datenmanagement-Szenario mit rund 17 Mio. Produkten in IBM Innovation Center Zürich

(firmenpresse) - Hamburg, 11. Oktober 2016 – Die Hamburger novomind AG hat in enger Zusammenarbeit mit dem IBM Innovation Center Zürich die Enterprise-Fähigkeit von novomind iPIM unter Beweis gestellt. Der PIM-Performance-Test basiert auf einem realistischen Kundenszenario mit circa 1.000 Usern und rund 17 Mio. Produkten. Die Rahmenbedingungen wurden im IBM Innovation Center in Zürich zur Verfügung gestellt. Durchgeführt wurden die Tests auf IBM POWER-Systems und Flash-Storage-Hardware- und Softwarekomponenten.



Eine moderne Enterprise-Lösung gewährleistet eine optimale Performance bei umfangreichem Datenbestand und skaliert flexibel mit der Belastung des Systems, z.B. durch wachsendes Datenvolumen oder steigende Systemlast. Der aktuelle Test hat diese Eigenschaften für novomind iPIM belegt.



Nach infrastruktureller Vorbereitung erfolgte die Systeminstallation von novomind iPIM auf der IBM Infrastruktur. Im Rahmen der Testszenarien wurden verschiedene Kombinationen aus Datenvolumen, automatischer Systemlast und Nutzerlast getestet und analysiert. Dabei wurden alle drei Komponenten variiert und sukzessive gesteigert.



Während des Tests wurden verschiedene Optimierungen an novomind iPIM und an der Konfiguration des Application Servers sowie der Datenbank vorgenommen. Die Optimierung des Datenbankmanagementsystems DB2 wurde maßgeblich unterstützt durch das „DB2 Center of Excellence“ von IBM in Rochester (Minnesota, USA).



Die Ergebnisse belegen die Enterprise-Fähigkeit von novomind iPIM: Produktdatenmengen bis zu 17 Mio. Produkte sind gut abbildbar, die Skalierbarkeit von novomind iPIM wurde belegt. novomind iPIM skaliert ohne Softwareveränderungen mit der zugrundeliegenden Hardware des DB- und Application-Servers. Antwortzeiten im Rahmen der Volltextsuche innerhalb der 17 Mio. Produkte liegen konstant unter einer halben Sekunde.



Damit ist novomind iPIM auch für den Einsatz in sehr großen Handelsszenarien geeignet. novomind iPIM wird heute bereits von vielen Händlern, Großhändlern und Markenartikelherstellern erfolgreich eingesetzt. Dabei sind viele Branchen von Fashion über DIY bis zum Autoteilehandel abgedeckt.





„Wir sind sehr stolz, dass sich unser Produktdatenmanagementsystem novomind iPIM in diesem PIM-Performance-Test so hervorragend bewährt hat“, sagt Markus Rohmeyer, Bereichsleiter PIM bei novomind. „Als zentrale Referenzquelle und Drehscheibe für alle Produktdatenbestandteile ist novomind iPIM auch bei großen Datenmengen problemlos und skalierbar über alle Kanäle einsetzbar. Wir danken unseren Partnern und Kollegen von IBM, dass wir die Leistungsstärke unserer Software mit ihnen zusammen demonstrieren konnten.“



novomind iPIM ist validiert als „Ready for IBM Commerce“ und „Ready for POWER Systems Software“. novomind arbeitet seit mehr als zehn Jahren erfolgreich als Projektpartner von IBM. Heute ist novomind Premium Business Partner von IBM und verfügt über eines der größten Expertenteams für die Integration des Commerce-Systems IBM WebSphere Commerce. In dieser Funktion verantwortet das novomind-Team die Entwicklung und den Support von mehr als 40 erfolgreichen Online-Shops, z.B. Ernsting’s family oder CEWE, auf IBM WebSphere Commerce-Basis in ganz Europa.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über novomind

Die novomind AG entwickelt seit 16 Jahren innovative, weltweit einsetzbare E-Communication- und E-Commerce-Lösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio in den Bereichen Contact Center, E-Shops, PIM (Product Information Management) und Marktplatzanbindung deckt die gesamte Wertschöpfungskette der digitalen Kundenkommunikation und des digitalen Handels ab. Das inhabergeführte Unternehmen, dessen über 220-köpfiges Team derzeit mehr als 200 Unternehmen betreut, wächst stetig. Zu den Kunden zählen u.a. C&A, Görtz, OTTO, Ernsting’s family, EnBW, babywalz und Sixt. Sie vertrauen seit vielen Jahren auf die Erfahrung von novomind und auf die partnerschaftlich geprägte Zusammenarbeit. Weitere Infos: www.novomind.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoschke & Consorten Public Relations GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Christof Kaplanek

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH

Heimhuder Str. 56

20148 Hamburg

Tel.: 040/36 90 50-38

Mail: c.kaplanek(at)hoschke.de



Datum: 11.10.2016 - 11:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1410695

Anzahl Zeichen: 3428

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoschke & Consorten Public Relations GmbH

Ansprechpartner: Christof Kaplanek

Stadt: Hamburg

Telefon: 040/36 90 50-38



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung