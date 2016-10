Mitarbeiter teilen Elektroautos: Neues Fuhrparkkonzept bei NORDSEE

Ubeeqo, Spezialist für Carsharing und Fuhrparkmanagement, und NORDSEE, Europas größte Restaurantkette für Fisch- und Meeresspezialitäten, geben ihre Kooperation bekannt.

(firmenpresse) - Bereits seit Mai 2016 integriert NORDSEE Corporate Carsharing und Elektromobilität in ihrem Fuhrpark.



Das Thema Nachhaltigkeit ist NORDSEE schon immer ein wichtiges Anliegen. Die neue Fuhrparkrichtlinie in der Bremerhavener Firmenzentrale von NORDSEE zielt auf nachhaltiges Wirtschaften und grüne Mobilität ab. Herzstück der Richtlinie bildet die Integration von Corporate Carsharing und Elektromobilität durch Ubeeqo.



Ubeeqo hilft NORDSEE mit seinen Lösungen dabei, Elektro-Fahrzeuge im Fuhrpark zu integrieren und zu managen. Vor allem beim Thema Reichweite: Ubeeqo stellt NORDSEE unter anderem Echtzeit-Daten zur Verfügung, ob der Akku des Wagen für die nächste Fahrt noch reicht, oder besser auf ein anderes Fahrzeug umgestiegen werden sollte. Mitarbeiter profitieren, da sie Firmenwagen bei Bedarf einfach buchen, öffnen und nutzen können.

Das Konzept findet bei NORDSEEs Mitarbeitern Anklang: "Nachhaltigkeit ist mir auch privat wichtig und ich freue mich über die Einstellung der NORDSEE zu dem Thema", so Pawel Cyman, NORDSEEs Einkauf Non-Food.



"Mit Hilfe von Corporate Carsharing wird nicht nur die Integration von Elektrofahrzeugen - wie nun bei NORDSEE - erleichtert. Es können auch bis zu 35 Prozent der Kosten im Fuhrparkmanagement eingespart werden", ergänzt Max Kury, Managing Director von Ubeeqo.

Über Ubeeqo

Ubeeqo (www.ubeeqo.com) ist eine europäische Mobilitäts-Plattform, die sich auf Flotten- und Transportlösungen für Endkonsumenten sowie Firmenkunden spezialisiert hat. Seit 2015 ist Europcar, Europas führender Automobil-Miet-Service, Mehrheitsgesellschafter von Ubeeqo, um ihren Kunden einfache und flexible Transportmöglichkeiten zu bieten. Per App werden dem Nutzer an seine spezifischen Ansprüche angepasste Lösungen angeboten: von Carsharing, über Mietwagen bis Taxifahrten, die er mit wenigen Klicks buchen kann. Ubeeqo ist bei Deloitte's Technology Fast50 als eines der 30 high-growth Technologie-Unternehmen gelistet. Das Unternehmen wurde 2008 von Benoit Chatelier und Alexandre Crosby in Frankreich gegründet und operiert derzeit auch in Belgien, England und Deutschland.





Über NORDSEE - ein Traditionsunternehmen in Deutschland

Die NORDSEE GmbH mit Sitz in Bremerhaven wurde 1896 als "Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft NORDSEE" von Bremer Reedern und Kaufleuten gegründet. Heute verfügt das traditionsreiche Unternehmen über 372 Standorte und ist mit seinen Verkaufskanälen Einzelhandel, Restaurant und Snacks europaweit führender Anbieter von Fischspezialitäten. Mit insgesamt 6.000 Beschäftigten, davon 130 Auszubildende, werden bei NORDSEE jährlich mehr als 19 Mio. Kunden bedient und ein systemweiter Umsatz in Höhe von rund 357 Mio. Euro erwirtschaftet. Der FOCUS zeichnete NORDSEE 2013 und 2014 in seinem Deutschland TEST als beste Schnellrestaurantkette aus. Darüber hinaus ist NORDSEE geprüftes Mitglied im Deutschen Franchise-Verband.

NORDSEE - Wir sind Fisch.

http://www.ubeeqo.com



