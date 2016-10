atlantis media ist Bronze Partner der Meet Magento Association

Internet-Dienstleister verstärkt sich im Bereich E-Commerce

(firmenpresse) - Hamburg, 11.Oktober 2016 +++ Die atlantis media GmbH, eine Full Service Agentur für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und moderne E-Commerce-Systeme (www.atlantismedia.de), hat sich durch eine Partnerschaft mit der Meet Magento Association verstärkt. Die Non-Profit-Organisation Meet Magento ist als Veranstalter der mittlerweile weltweit abgehaltenen Meet Magento Konferenzen gestartet und zeichnet sich jetzt auch für Entwicklung und Pflege der lokalisierten Magento-Versionen verantwortlich. Neben dem umfangreichen Support profitiert atlantis media auch von der direkten Vernetzung der Meet Magento Association zur weltweiten Magento Community.



Die Meet Magento Association: Support und Sicherheit für Magento DE

Magento hat sich zu einer der beliebtesten E-Commerce-Plattformen weltweit entwickelt. Gerade im B2B-Bereich ist es in den unterschiedlichsten Branchen und bei Shopsystemen verschiedensten Umfangs sehr erfolgreich im Einsatz. Mit der neuen verbesserten Version Magento 2 setzt die Software noch einmal höhere Standards in Funktionalität und Performance.

Die im letzten Jahr gegründete Meet Magento Association führt die weltweit stattfindenden Meet Magento Events durch, verantwortet die lokalisierten Magento Versionen und gilt als Ansprechpartner und Sprachrohr der Magento Community. Für die auslaufende Magento 1 Version stellt die Meet Magento Association weiterhin Updates und Weiterentwicklungen zur Verfügung. Das Gleiche gilt für die lokalisierten Magento Editionen. Onlinehändlern mit Magento basierten Shopsystemen wird demzufolge ein Sicherheitsnetz geboten, das die Zukunftsfähigkeit ihrer Systeme garantiert.



Magento-Partner mit langjähriger Erfahrung

Für E-Commerce-Experten von atlantis media ist die Partnerschaft mit der Meet Magento Association ein weiterer Schritt, um ihre Kunden ganzheitlich zu versorgen.

„Als Magento Association Partner rücken wir näher an die Community und bleiben am Ball, was die weitere Entwicklung von Magento angeht“, so Michael Märtin, Geschäftsführer von atlantis media. „Aber auch unser Kontakt zu Magento selbst wird durch die enge Verbindung der Association gestärkt. Und das kommt direkt unseren Kunden zugute.“





https://www.atlantismedia.de/magento-agentur.html



Über atlantis media

atlantis media ist eine Full Service Agentur für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und moderne E-Commerce-Systeme. Das Unternehmen wurde 1994 in Hamburg gegründet und entwickelt heute anspruchsvolle Softwarelösungen für B2B- und B2C-Kunden. Bei der Entwicklung und Umsetzung von Onlineshops, Webapplikationen und Business-Intelligence-Lösungen zeichnet sich atlantis media durch langjährige Erfahrung aus. Das Leistungsspektrum deckt eine große Bandbreite an IT-Dienstleistungen ab: von der Ist-Analyse und Neukonzeption über die Einführung und Anpassung von Standardsoftware bis hin zur Entwicklung komplett individueller Lösungen – bei atlantis media erhalten Kunden alles aus einer Hand.



Als offizieller Partner von Tableau, talend und SugarCRM, Spezialist für Magento und Business Partner von Shopware ist atlantis media technisch immer auf dem neuesten Stand. In diesem Zusammenhang verfügt das Unternehmen über besonderes Know-how bei der Einbindung von Applikationen über Schnittstellen in vorhandene IT-Landschaften. Das interdisziplinäre Team betreut digitale Projekte ganzheitlich – Kundenzufriedenheit, Teamgeist, Transparenz und Leidenschaft zählen zu den zentralen Werten der Full Service Agentur. Kunden von atlantis media sind unter anderem: Beko Deutschland, found4you.de, imcopex Office Supplies, Jungheinrich, Knuth Machine Tools, REYHER und Zytoservice Deutschland.

atlantis media GmbH

atlantis media GmbH

Hafersweg 26

D-22769 Hamburg

Tel. +49 (0)40 85 181 400

info(at)atlantismedia.de

www.atlantismedia.de



Möller Horcher Public Relations GmbH

Julia Schreiber

Heubnerstraße 1

D-09599 Freiberg

Tel. +49 (0)3731 2070 915

julia.schreiber(at)moeller-horcher.de

Firma: atlantis media GmbH



