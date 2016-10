BRAINFORCE schafft neue Stelle im Expert Solution Bereich

Die internationale BRAINFORCE Gruppe passt ihre Geschäftsstrukturen an und stellt den erwiesenen Experten im Bereich Non-Profit-Organisationen Tino Käser ein. Er trägt die Verantwortung für die neu geschaffene Position des Leiters Expert Solutions der Geschäftsbereiche Non-Profit und Verwaltung.

(firmenpresse) - Die BRAINFORCE Gruppe hat durch die Anstellung eines Leiters NPO/Verwaltung auf die än-dernden Bedürfnisse der Kunden reagiert. Mit Tino Käser schafft BRAINFORCE, der führende Anbieter von Interim Management-Dienstleistungen und Expert Solutions (E.X.P.E.R.T.3-Solutions®), den langfälligen Schulterschluss zwischen Profit- und Non-Profit-Unternehmen.

Martin Schneider, Inhaber und CEO der BRAINFORCE Gruppe sagt: «Wir sind glücklich, Tino Käser bei der BRAINFORCE AG zu begrüssen und sind überzeugt, durch ihn das Lösungsan-gebot für unsere Kunden zu erweitern.» Die über Jahrzehnte entwickelte Dienstleistungskom-petenz von BRAINFORCE ist im Rahmen der fortschreitenden Ökonomisierung des Non-Profit-Sektors, auch in diesem Bereich zunehmend gefragt.

Tino Käser eignet sich durch seine bisherigen Tätigkeiten ideal für den Job. Der Schweizer hat in den vergangenen 16 Jahren erfolgreich, sowohl operative als auch strategische Gesamtlei-tungsfunktionen in unterschiedlichen Bereichen des Non-Profits- und Verwaltungssektors wahrgenommen. Zuletzt hat er als selbstständiger Unternehmer Interim Management Mandate für den Kanton Zürich und die Stadt Winterthur ausgeführt. Tino Käser verfügt über umfangrei-che Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Organisationen in den Bereichen Justiz-, Bildungs- und Behindertenwesen, sowie Sozialpsychiatrie und Psychiatrie.

„Diese Bekanntgabe ist ein weiterer Schritt in der stetigen Weiterentwicklung der BRAIN-FORCE Gruppe. Mit der Ausweitung in den Non-Profitbereich entwickeln wir unsere bewähr-ten E.X.P.E.R.T.3-Solutions® Dienstleistungen weiter und bieten ab sofort massgeschneiderte Lösungen für Verwaltungseinheiten, Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchti-gungen, Hilfswerken usw. an», sagt Martin Schneider.

Seine berufliche Karriere lancierte der gelernte Maschinenmechaniker Tino Käser nach einem Studium in Sozialpädagogik in einem Psychiatriezentrum. Akademisch folgte später ein Mas-terabschluss in Public Management und diverse CAS Studiengänge in Leadership-, Change- und Quality System Management. Mit dem erlernten Wissen entwickelte er im Psychiatriezent-rum ein QM-System und amtete zudem als Mitglied der Zentrumsleitung. Es folgten mehrere Anstellungen als Geschäftsführer oder Präsident unter anderem in einer Strafvollzugsanstalt, einer Stiftung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich. In diesen Funktionen erwarb Tino Käser umfassende Kenntnisse an den Schnittstellen von Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Zudem konnte er sein strategisches Denkvermögen und seine organisatorischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Im Fortverlauf sei-ner Karriere führte er erfolgreich verschiedene Mandate als Interim Manager von mittelgrossen Verwaltungseinheiten durch. Durch seinen bisherigen Karriereverlauf ist der neue Leiter der Be-reiche NPO/Verwaltung der BRAINFORCE Gruppe bestens im Schweizer Markt vernetzt und verstärkt die Aktivitäten der BRAINFORCE.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://brainforce-ag.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Schweizer BRAINFORCE Gruppe ist der führende Interim Management-Anbieter in Europa mit eigenen Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Baltische Region, Russland, Südafrika, Thailand und China. Seit 1979 bietet BRAINFORCE operative Kernkompetenzen in den Bereichen Interim Management und Projekt Management bei Überbrückungslösungen, Restrukturierungen, Nachfolgeregelungen, Post-Merger Integration und internationaler Expansion. Überdies bringt BRAINFORCE im Rahmen ihrer E.X.P.E.R.T.3-Solutions®, spezifi-sches Know-How und Methodik in mittelständische Unternehmen ein. Beratung durch Seniors mit vorgängiger Führungserfahrung.

Der internationale BRAINFORCE M.A.S.T.E.R.3-Pool® besteht aus über 5,000 sorgfältig ausgewählten und spezi-alisierten Interim Managern, Projektleitern und Experten mit mindestens zehn Jahren Führungs- oder Fachfunk-tions-Erfahrung, welche kurzfristig eingesetzt werden können.



Dies ist eine Pressemitteilung von

BRAINFORCE AG

Datum: 11.10.2016 - 11:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1410711

Anzahl Zeichen: 3320

Kontakt-Informationen:

Firma: BRAINFORCE AG



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 11.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung