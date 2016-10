Terra Preta Pflanzenkohle im biologisch landwirtschaftlichem Kreislauf

Vorgestellt wird ein Planungskonzept zum Klimafarming durch Schaffung von Kohlenstoffsenken. Es zielt auf die Schaffung von nachhaltigen, naturnahen und lokalen Kreisläufen mit der Zielrichtung permakulturell gestalteter Lebensräume. Diese werden als System aufgefasst, in denen die synergetischen Effekte der einzelnen Elemente so miteinander kombiniert werden, dass das System langfristig funktioniert und möglichst die Bedürfnisse aller Elemente erfüllt werden.

Schottdorfmeiler terra preta Helmuth Focken Biotechnik e.K

(firmenpresse) - Pflanzenkohle als Bestandteil der Terra preta

Die Terra preta ist einer der ältesten, von Menschen gemachten Hortisole.

In teils meterdicken Schichten findet sich der fruchtbare Boden der Terra preta in alten und prähistorischen Siedlungen der frühen Indianervölker des Amazonasbeckens.

Terra preta enthält Holzkohle in Form von pyrogenem Kohlenstoff.

Klimafarming ist ein Konzept für eine klimaschonende und nachhaltige Landwirtschaft, das zur Zeit in vielen Ländern erforscht wird.

Eine Schlüsseltechnologie stellt hierbei die Produktion und das Ausbringen von stabilem organischem Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle dar.

Pflanzenkohle kann aus jeglichen organischen Stoffen durch den Prozess der Pyrolyse hergestellt werden.

Interessant sind in diesem Zusammenhang umweltfreundliche Anlagen, die Biomasse in industriellen Mengen in die Bestandteile Gas und Kohle trennen.

So benötigt der Schottdorfmeiler für die Herstellung von 1 t Pflanzenkohle5 bis 6 t Input Material.

Es kann alles verwendet werden von Sägespänen bis Holzabfällen ( max. 20 % Wasser)

In waldreichen Regionen oder Gegenden in denen viel Biomasse, Agrarrückstände anfallen, wie z.B. in einer Modellregion Bad Ausssee angedacht, könnten umfangreiche Versuche durchgeführt werden, um den Einsatz der verschiedenen Input Materialien zu optimieren.

Das Planungskonzept von Helmuth Focken Biotechnik zum Klimafarming durch Schaffung von Kohlenstoffsenken zielt auf die Schaffung von nachhaltigen, naturnahen und lokalen Kreisläufen mit der Zielrichtung permakulturell gestalteter Lebensräume.

Pflanzenkohle spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufwertung und Wiederverwendung von organischem Abfall und hilft Stoffkreisläufe in landwirtschaftlichen Systemen zu schließen.

Pflanzenkohle erhöht den Kohlenstoffgehalt des Bodens und bindet den Kohlenstoff langfristig im Boden.

Die positiven Effekte der Pflanzenkohle umfassen eine erhöhte Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität, sowie eine Stabilisierung des Humus (organischen Kohlenstoffanteils), was der weltweiten Erosion von Ackerböden eine Alternative entgegenstellt.



Pflanzenkohle ist kein Dünger.

Pflanzenkohle bietet ein ausgezeichnetes Habitat für Mikroorganismen.

Pflanzenkohle ist ein ideales Trägermaterial für Pflanzennährstoffe, weswegen sie neben der Ausbringung im Boden auch für das Coaten von Saatgut geeignet ist.

In unserem Klimafarmingmodell, basierend auf den Forschungen zur Terra preta wird der Zwischenfruchtanbau in Pflanzenkohle umgewandelt.













Helmuth Focken Biotechni.e.K ist ein Anliegen lebendigen Lebensräume gemäß der terra preta als Enklaven für das Bodenleben anzulegen. Jedes kleinräumige Habitat, das Bio -Saatgut und bologische Düngung befürwortet stärkt die Front derer, die sich gegen die gegenwärtige, deutsche Agrarpolitik stellen, die Agrarindustrie gleichermaßen wie Fleischexport fördert. Diese Politik zerstört die Ernährungsgrundlagen in anderen Teilen der Welt und gleichzeitig die vielfältige Agrarstruktur samt den Böden in Deutschland und Europa.

Kleinstrukturierte Habitate zu schaffen, bietet jedem Einzelnen die einzigartige Möglichkeit, aktiv die Forderung nach gleichzeitiger Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität wie nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.





Helmuth Focken Biotechnik e.K

Helmuth Focken Biotechnik e.K

Helmuth Focken Biotechnik e.K

Helmuth Focken Biotechnik e.K

Dorothea Janke

