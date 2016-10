Die Panasonic Aero-PTZ setzt neue Standards für robuste Überwachungskameras

Ab sofort ist die neue, robuste PTZ-Überwachungskamera von Panasonic für geschäftskritische Applikationen verfügbar, die auch schwierigsten Wetterverhältnissen trotzt

Panasonic Aero-PTZ WV-SUD638 (Bildquelle: Panasonic)

(firmenpresse) - Wiesbaden, 11.10.2016 - Die Aero-PTZ (WV-SUD638) ist ab Oktober 2016 erhältlich und bietet Full HD-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde und 30fachem optischen Zoom. Ihr robustes Glasfasergehäuse ist resistent gegen Erosion und Korrosion durch Salzwasser und in jeglicher Umgebung einsetzbar - von der Arktis bis in die Wüste.



Die Kamera verfügt über eine hybride Bildstabilisationstechnologie und Gyro-Sensoren, wodurch der Einfluss von externen Vibrationen minimiert wird. Zusätzlich bietet sie dank ihrer Super-Dynamic-Funktion einen größeren Dynamikbereich im Vergleich zu herkömmlichen Kameras.



Die Aero-PTZ wurde für den Einsatz in großer Höhe, auf See, in Häfen, Anlegestellen und Brücken entwickelt. Sie ist mit der "Active Sense"-Technologie ausgestattet, die intelligent auf Umwelteinflüsse reagiert: Integrierte Scheibenwischer, Heizung und ein Entfroster sorgen für höchste Bildqualität selbst bei widrigsten Bedingungen.



"Die Aero-PTZ ist die am besten gegen Umwelteinflüsse geschützte Kamera auf dem Markt", sagt Gerard Figols, Product Marketing Manager bei Panasonic Security Solutions. "Sie trotzt extremsten Wetterkonditionen und liefert zuverlässig scharfe, klare Bilder - egal wo sie installiert wird. Die Bildstabilisationstechnologie von Panasonic ist einzigartig. Selbst wenn die Kamera signifikant vom Wind bewegt wird, bleiben die produzierten Bilder von beweiskräftiger Qualität."



Das aerodynamische Kugeldesign minimiert Interferenzwiderstände für ein stabiles Bild selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 km/h. Zudem verhindert die einzigartige Linienführung des Gehäuses die Ansammlung von Schnee oder Schmutz am leichten Glasfasergehäuse.



Erhältlich in drei verschiedenen Farben, ist die Kamera nach IP67 zertifiziert und Vandalismus-sicher nach IK10 Standard. Ihr kugelförmiger Pan-Tilt-Mechanismus ermöglicht 360°-Schwenks in horizontaler und 90°- bis 180°-Schwenks in vertikaler Richtung.



Für mehr Informationen klicken Sie auf: http://business.panasonic.de/sicherheitslosungen/





Weitere Presse-Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter: http://www.hbi.de/kunden/panasonic-system-communications-company-europe/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://business.panasonic.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:

- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

PresseKontakt / Agentur:

HBI Helga Bailey GmbH

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

christian_fabricius(at)hbi.de

+49 (0)89 9938 8731

http://www.hbi.de



Datum: 11.10.2016 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1410714

Anzahl Zeichen: 2447

Kontakt-Informationen:

Firma: Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Ansprechpartner: Silvia Dreide

Stadt: Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 235 464





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung