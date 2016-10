Das Erste / "Maischberger" - Im Anschluss an den Fernsehfilm "Die Stille danach" am Mittwoch, 12. Oktober 2016, um 21:45 Uhr

Die Amokläufer: Warum wird aus Hass Mord?



Am 12. Oktober 2016 um 20:15 Uhr steht ein Amoklauf im Mittelpunkt

des Fernsehfilms "Die Stille danach" (MDR/ORF). Ein Teenager richtet

in seiner Schule ein Blutbad an, erschießt sich später selbst und

lässt seine vor Trauer und Schock gelähmte Familie fassungslos

zurück. In ihrer Sendung "Maischberger" direkt im Anschluss an den

Fernsehfilm beschäftigen sich dann Sandra Maischberger und ihre Gäste

ebenfalls mit dem Thema Amoklauf. Zusätzlich wird auf

www.DasErste.de/amok ein Live-Chat zum Themenabend angeboten.



Erfurt, Winnenden, München: Wie immer nach solchen Taten stellt

sich auch nach dem jüngsten Amoklauf in der bayerischen Hauptstadt

die Frage: Warum erschießt ein junger Mann wahllos Menschen? Ist

niemandem aufgefallen, dass er ein solches Verbrechen plante? Müssten

Eltern nicht erkennen, dass ihre Söhne potenzielle Täter sind? Warum

fallen Mitschülern oder Lehrern keine alarmierenden Vorzeichen auf?



Die Gäste:

Arbnor Segashi (Schwester starb bei Münchner Amoklauf)

Gisela Mayer (Mutter eines Amok-Opfers)

Pascal Mauf (überlebte Erfurter Amoklauf)

Prof. Dr. Britta Bannenberg (Kriminologin)



Arbnor Segashi / Die jüngere Schwester des Studenten wurde am 22.

Juli 2016 bei dem Amoklauf in München getötet. Als der Student von

den Schüssen am Olympia-Einkaufszentrum hörte, geriet er in Panik.

Denn seine Schwester Armela war mit einer Freundin dorthin gegangen.

Zwölf Stunden suchte er vergeblich nach der 14-Jährigen. "Mit dem Tod

von Armela haben meine Familie und ich alles Glück verloren", sagt

Arbnor Segashi. Hass auf den Täter empfindet der 21-Jährige trotzdem

nicht: "Hass ist der falsche Weg, denn Hass hat auch den Amokläufer

zu seinen Taten getrieben."



Gisela Mayer / Am 11. März 2009 tötete der Schüler Tim K. in



Winnenden 15 Menschen und verletzte 13 schwer. "Es war der

schwärzeste Tag meines Lebens", erinnert sich Gisela Mayer. Ihre 24

Jahre alte Tochter, eine angehende Lehrerin, wurde von dem

17-Jährigen in der Albertville-Realschule erschossen. Nach der Tat

versuchte Gisela Mayer mehrmals, Kontakt zu den Eltern des

Amokläufers aufzunehmen, um mehr über dessen Motiv zu erfahren - ohne

Erfolg. Die 59-Jährige engagiert sich seit der Tat gegen Gewalt an

Schulen.



Pascal Mauf / Den 26. April 2002 wird der 33-Jährige nie mehr

vergessen. Ein Amokläufer platzte mitten in seine Abiturprüfung am

Gutenberg-Gymnasium in Erfurt und erschoss vor den Augen der Schüler

seine Lehrerin. Pascal Mauf und seine Mitschüler verbarrikadierten

sich stundenlang im Klassenraum, bis sie von der Polizei gerettet

wurden. Der Amokläufer, ein ehemaliger Mitschüler, tötete 16

Menschen, bevor er sich selbst erschoss. "Ich kannte ihn ja vorher

als Schüler, also stellte ich mir lange die Frage: Warum habe ich

nicht gemerkt, dass etwas falsch läuft", sagt der heutige

stellvertretende Pressesprecher eines thüringischen

Landesministeriums.



Prof. Dr. Britta Bannenberg / "Die Profile der Amoktäter ähneln

sich. Sie haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, sind

Einzelgänger, extrem kränkbar, aber nicht impulsiv oder aggressiv

auffällig", erklärt die Amokexpertin. Seit über zehn Jahren

analysiert die Wissenschaftlerin Verhaltensmuster und spricht mit

überlebenden Tätern und Angehörigen. Britta Bannenberg hält es für

möglich, Amoktaten zu verhindern: "Gerade junge Täter machen im

Vorfeld eine Reihe von Andeutungen."



Die Kriminologin Prof. Dr. Britta Bannenberg wird an den Chats des

ARD-Themenabends teilnehmen.



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,

hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



Im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



Redaktion: Elke Maar (WDR)



Fotos über www.ard-foto.de







